Ranking Perspektyw. Politechnika Białostocka 13. uczelnią techniczną w kraju

Lipiec 17, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Politechnika Białostocka 13. uczelnią techniczną w kraju. Trzeci rok z rzędu PB utrzymuje tę pozycję w Rankingu Szkół Wyższych 2020, przygotowanym przez Perspektywy. W ogólnej klasyfikacji uczelni akademickich Politechnika Białostocka znalazła się w szóstej dziesiątce.

To pierwszy Ranking Szkół Wyższych Perspektyw, który uwzględnia zmiany wprowadzone Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 roku.

Przez 8 lat mojej kadencji traktowałem ten ranking, zresztą jedyny w Polsce, z przymrużeniem oka – komentuje prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, rektor Politechniki Białostockiej. Uważam, że nasza realna pozycja w skali kraju to miejsce 46, czyli takie jak w ubiegłym roku. Decyzja o umieszczeniu nas niżej w rankingu jest dla mnie niezrozumiała. Cieszę się jednak, że utrzymaliśmy pozycję na liście uczelni technicznych – dodaje.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie.

Politechnika Białostocka została najlepiej oceniona pod względem innowacyjności (36. miejsce) oraz warunków kształcenia (42. pozycja). To oznacza, że PB wyróżnia się liczbą udzielonych patentów i praw ochronnych oraz liczbą posiadanych aktualnych akredytacji i certyfikatów międzynarodowych, a także akredytacji PKA z oceną wyróżniającą.

PB wyróżnia się w skali kraju w kategorii wymian studenckich. Jest 4. uczelnią pod względem liczby studentów przyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej na co najmniej 3 miesiące. Zajmuje też wysoką 20. pozycję jeśli chodzi o wyjazdy żaków.

W tym roku w rankingu wzrosło znaczenie efektywności naukowej (waga 28 %), szczególnie premiowane były też potencjał naukowy (15%) oraz umiędzynarodowienie (także 15%). W pierwszej i najwyżej punktowanej kategorii – efektywność naukowa – Politechnika Białostocka uzyskała najwyższą ocenę szczegółową za efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania (31. miejsce w kraju).

Perspektywy opublikowały także Ranking Kierunków Studiów w nowej formule. Ocenia on 70 kierunków studiów w 9 obszarach rankingowych obejmujących nauki: humanistyczne, teologiczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, medyczne i o zdrowiu, techniczne, a także blok nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. W Rankingu Kierunków Studiów liczą się: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał: akademicki, dydaktyczny, naukowy oraz umiędzynarodowienie.

Spośród kierunków prowadzonych na Politechnice Białostockiej, najlepiej ocenione zostały zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn. Warto zauważyć, że kilka kierunków wyróżnia się wysokim wskaźnikiem „ekonomiczne losy absolwentów” (powyżej 70) ; to: budownictwo, elektrotechnika, inżynieria środowiska.

Ranking Uczelni Akademickich obejmuje uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają min. 200 studentów studiów stacjonarnych. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk. Jak podkreślają autorzy, ranking adresowany jest do kandydatów na studia, by pomóc im – poprzez dostarczenie wiarygodnych informacji – w przemyślanym wyborze uczelni i kierunku studiów. (źródło: PB/mc)