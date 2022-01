Ranking Perspektyw. Oto najlepsze szkoły średnie w regionie

Styczeń 11, 2022

fot. Gabriela Kościuk/Politechnika Białostocka fot. Gabriela Kościuk/Politechnika Białostocka

II LO w Białymstoku i białostockie Technikum Elektryczne – to najlepsze szkoły w woj. podlaskim. Tak wynika z Podlaskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022. Wyniki plebiscytu ogłosiła we wtorek (11.01) Politechnika Białostocka.

– Rankingi szkół średnich są istotne także dla uczelni wyższych – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. – Wyniki Państwa uczniów podczas matur, a także w olimpiadach przedmiotowych, przekładają się na ich sukces podczas rekrutacji na studia w Politechnice Białostockiej. Przyglądamy się absolwentom szkół średnich, bo chcemy w przyszłości spotkać się z nimi – już jako studentami – w murach naszej uczelni. Jak wskazują statystyki, większość kandydatów na studia w Politechnice Białostockiej pochodzi z naszego regionu. To dlatego Państwa sukcesy, sukcesy podlaskich szkół średnich, to w przyszłości sukces Politechniki Białostockiej.

Dla II LO w Białymstoku pierwsze miejsce w tym rankingu to nie nowość.

– Społeczność II LO jest niesamowita. To młodzi ludzie, którzy wiedzą po co przyszli do szkoły i chcą się uczyć, rozwijać swoje zainteresowania nie tylko naukowe, ale z różnych dziedzin: artystycznych, sportowych. Mamy ogromną gamę zajęć pozalekcyjnych. Proponujemy nietypowe programy, które naszą szkołę wyróżniają: realizujemy program matury międzynarodowej, sześcioletni kurs języka niemieckiego… Nasze wysokie miejsce w rankingu to wynik pracy naszych absolwentów, uczniów, wspaniałej kadry nauczycieli, zaangażowanych w przygotowanie uczniów do olimpiad, konkursów, matury. A wysokie wyniki matury to przepustka na najlepsze uczelnie zarówno w kraju, jak i za granicą. Na ten sukces pracujemy cały rok – mówił Dariusz Bossowski, dyrektor II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

W kategorii szkół technicznych pozycję lidera utrzymało Technikum Elektryczne w Białymstoku.

– Już od 2011 roku jesteśmy wyróżniani w rankingu i z tego powodu bardzo się cieszymy. Nie ustajemy w pracy. Takie efekty same nie przychodzą. Z każdym rokiem odnajdujemy nowe pomysły, aby zachęcić uczniów do rozwoju. A uczniowie są coraz bardziej wymagający. Nasz wizerunek budujemy od 70-lat i stale go wzmacniamy. Ponadto wiemy, że edukacja to jest trampolina dla dobra społeczeństwa. Dlatego wkładamy w nią dużo sił, umiejętności i czasu – mówiła Anna Niczyporuk, dyrektor Technikum Elektrycznego w Białymstoku.

W kategorii liceów drugie miejsce przypadło I LO w Białymstoku, a trzecie I LO w Łomży. W kategorii techników, drugie miejsce zajęło Technikum Handlowo-Ekonomiczne w Białymstoku, a trzecie Technikum nr 1 w Zambrowie. (mt)