Rajd Barbórki. Ostatnia impreza Samochodowych Mistrzostw Białegostoku

Grudzień 7, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Automobilklub Podlaski kończy sezon Samochodowych Mistrzostw Białegostoku klasyczną imprezą samochodową – Barbórką. Zmagania kierowców już w najbliższą sobotę (11.12).

W tym roku kierowcy pojeżdżą nie tylko na torze, ale również w nowej tajemniczej lokalizacji.

– Baza będzie na Torze Białystok. Jednak oprócz próby na torze w Białymstoku, mamy w harmonogramie imprezy jeszcze jedną, nazwaną „Nowa lokalizacja”. Nie chcemy jej zdradzić, będzie to pewna niespodzianka. Co ciekawe jeszcze tam nie było rywalizacji, a część tej próby to jedno z największych rond w Białymstoku. Nie jest to jednak droga publiczna – mówi dyrektor Automobilklubu Podlaskiego, Piotr Bagniuk.

Kierowcy do udziału w imprezie mogą się zgłaszać do czwartku (09.12) do 15.00. Aby wystartować trzeba mieć prawo jazdy kat. B, sprawny technicznie samochód, ubezpieczenie OC, a także osobę, która będzie pilotem. (mt)

Z dyrektorem Automobilklubu Podlaskiego, Piotrem Bagniukiem rozmawia Julitta Grzywa: