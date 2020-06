Rail Balitca coraz bliżej. Wojewoda wydał kolejną decyzję lokalizacyjną

Czerwiec 22, 2020

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Wojewoda podlaski wydał decyzję lokalizacyjną na szósty odcinek dotyczący przebudowy linii kolejowej Rail Baltica na Podlasiu. Fragment ten to: Łapy – Białystok.

Część, na którą wydano decyzję lokalizacyjną, ma długość ok. 16 km i przebiega przez teren trzech gmin: Łapy, Turośń Kościelna i Choroszcz. W ramach tej inwestycji przewidziano m.in. przebudowę torów, peronów, ekranów akustycznych.

– Na tej trasie przewidywana jest rozbiórka i budowa nowych mostów kolejowych, budowa mostu drogowego, wiaduktów. Plus do tego zaplanowane jest przebudowa całego systemu sterowania ruchem. Z tego powodu, że ma to być bardzo nowoczesna linia – mówił wojewoda Bohdan Paszkowski.

Wkrótce inwestor będzie się starał również o pozwolenie na budowę w tym miejscu. Podlaski odcinek Rail Baltici, to fragment od Białegostoku do Czyżewa. (ea/mc)