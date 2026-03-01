Rafał Zajko na wystawie „Jajko” odkrywa grafiki Andrzeja Dworakowskiego

1 marca, 2026

W Galerii Arsenał w Starej Elektrowni trwa wyjątkowa wystawa Rafała Zajko pt. „Jajko”. Ekspozycja ta stała się nie tylko powrotem uznanego za granicą artysty do rodzinnego miasta, ale także płaszczyzną spotkania z dorobkiem dr. hab. Andrzeja Dworakowskiego, prof. PB z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Jednym z kluczowych elementów wystawy jest włączenie do niej prac z kolekcji Galerii Arsenał, które Rafał Zajko wraz z kuratorem Tomkiem Pawłowskim-Jarmołajewem wybrali, by stworzyć spekulatywną opowieść o mitologii miejsca. Wśród odnalezionych dzieł znalazły się grafiki prof. Andrzeja Dworakowskiego, kierownika Katedry Grafiki na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, których autor nie widział od czterech dekad.

– Czuję się jak odkryty na nowo, bo nie widziałem tego 40 lat – przyznaje prof. Dworakowski, nauczyciel akademicki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz Akademii Teatralnej. Profesor podkreśla również satysfakcję z faktu, że jego prace sąsiadują z dziełami jego mistrzów.

Rafał Zajko, na co dzień tworzący w Londynie, dostrzegł uderzające podobieństwo form między swoimi rzeźbami – tzw. „bobbinami” (szpulkami) – a manekinami z rycin Dworakowskiego.

Zajko odnalazł konotacje w swoim zainteresowaniu estetyką maszyn oraz tematyką postindustrialną, nawiązującą m.in. do historii białostockich fabryk, takich jak Fasty z grafikami Dworakowskiego. Opisuje to połączenie jako „niewidzialną nić”, która łączy go z artystami z przeszłości poprzez wspólny warsztat i kunszt ręcznej pracy.

Wystawa stała się również punktem w programie dydaktycznym studentów drugiego stopnia kierunku grafika na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Studenci odwiedzili ekspozycję w ramach oprowadzania kuratorskiego, co ma służyć otwieraniu horyzontów i poznawaniu sztuki współczesnej.

Dla młodych twórców, takich jak Gabriela Bujnarowska i Julia Buczyńska, wizyta w Galerii Arsenał to nie tylko odskocznia od intensywnej pracy projektowej, ale i inspiracja do przyszłej aktywności zawodowej. Jak zauważa prof. Dworakowski, obecność w tej przestrzeni ma pokazać studentom miejsce, które być może czeka na nich w przyszłości.

O wystawie: „Jajko” to pierwsza tak obszerna prezentacja twórczości Rafała Zajko w Polsce. Tytuł, będący grą słowną z nazwiskiem artysty, odnosi się do archetypu cykliczności i powrotu do korzeni. Wystawa łączy rzeźbę, ceramikę i instalacje z historycznymi zbiorami białostockiej galerii.

Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI