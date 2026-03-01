Home Wiadomości Rafał Zajko na wystawie „Jajko” odkrywa grafiki Andrzeja Dworakowskiego

Wiadomości

1 marca, 2026

Rafał Zajko na wystawie „Jajko” odkrywa grafiki Andrzeja Dworakowskiego

Rafał Zajko – Jajko, fot. Jerzy Doroszkiewicz

W Galerii Arsenał w Starej Elektrowni trwa wyjątkowa wystawa Rafała Zajko pt. „Jajko”. Ekspozycja ta stała się nie tylko powrotem uznanego za granicą artysty do rodzinnego miasta, ale także płaszczyzną spotkania z dorobkiem dr. hab. Andrzeja Dworakowskiego, prof. PB z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Jednym z kluczowych elementów wystawy jest włączenie do niej prac z kolekcji Galerii Arsenał, które Rafał Zajko wraz z kuratorem Tomkiem Pawłowskim-Jarmołajewem wybrali, by stworzyć spekulatywną opowieść o mitologii miejsca. Wśród odnalezionych dzieł znalazły się grafiki prof. Andrzeja Dworakowskiego, kierownika Katedry Grafiki na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, których autor nie widział od czterech dekad.

– Czuję się jak odkryty na nowo, bo nie widziałem tego 40 lat – przyznaje prof. Dworakowski, nauczyciel akademicki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz Akademii Teatralnej. Profesor podkreśla również satysfakcję z faktu, że jego prace sąsiadują z dziełami jego mistrzów.

Rafał Zajko, na co dzień tworzący w Londynie, dostrzegł uderzające podobieństwo form między swoimi rzeźbami – tzw. „bobbinami” (szpulkami) – a manekinami z rycin Dworakowskiego.

Zajko odnalazł konotacje w swoim zainteresowaniu estetyką maszyn oraz tematyką postindustrialną, nawiązującą m.in. do historii białostockich fabryk, takich jak Fasty z grafikami Dworakowskiego. Opisuje to połączenie jako „niewidzialną nić”, która łączy go z artystami z przeszłości poprzez wspólny warsztat i kunszt ręcznej pracy.

Wystawa stała się również punktem w programie dydaktycznym studentów drugiego stopnia kierunku grafika na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Studenci odwiedzili ekspozycję w ramach oprowadzania kuratorskiego, co ma służyć otwieraniu horyzontów i poznawaniu sztuki współczesnej.

Dla młodych twórców, takich jak Gabriela Bujnarowska i Julia Buczyńska, wizyta w Galerii Arsenał to nie tylko odskocznia od intensywnej pracy projektowej, ale i inspiracja do przyszłej aktywności zawodowej. Jak zauważa prof. Dworakowski, obecność w tej przestrzeni ma pokazać studentom miejsce, które być może czeka na nich w przyszłości.

O wystawie: „Jajko” to pierwsza tak obszerna prezentacja twórczości Rafała Zajko w Polsce. Tytuł, będący grą słowną z nazwiskiem artysty, odnosi się do archetypu cykliczności i powrotu do korzeni. Wystawa łączy rzeźbę, ceramikę i instalacje z historycznymi zbiorami białostockiej galerii.

(jd)

Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

Najnowsze wiadomości
Rafał Zajko na wystawie „Ja ... więcej
Krzysztof Czerech
Drogi kariery Krzysztofa Czere ... więcej
Bezpieczna szkoła to taka, w ... więcej
O mentalnym księgowym i złud ... więcej
Studia i kariera w regionie. W ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.