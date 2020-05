Radni przyjęli stanowisko ws. niezależności mediów

Maj 26, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska

Po usunięciu piosenki Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój” z listy przebojów radiowej „Trójki” białostoccy radni zaapelowali do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zapewnienie niezależności i bezstronności mediów publicznych. Podczas ostatniej sesji przyjęli stanowisko w tej sprawie.

Rada Miasta Białystok wyraża oburzenie wobec wprowadzania cenzury, prób narzucania partyjnego porządku a także naciskom na niezależność dziennikarzy oraz twórców. Niezależne media to jeden z filarów demokracji, My Radni Rady Miasta Białystok wyrażamy swój sprzeciw wobec kolejnych działań ograniczających wolność wypowiedzi. Ocenzurowanie kultowego programu radiowego Polskiego Radia, jakim jest Lista Przebojów Programu Trzeciego, to zamach na niezależność dziennikarską i niezależność twórców. Nakaz usunięcia z listy piosenki pt. „Twój ból jest lepszy niż mój”, Kazimierza Staszewskiego – Kazika wykonawcy, który zajmuje ważne miejsce w historii polskiej muzyki, przypomina najgorsze praktyki PRL-owskiej cenzury. […] Kolejny raz z wielkim niepokojem obserwujemy, że media publiczne nie realizują powierzonej im misji. Wielokrotne, rażące naruszanie standardów etyki dziennikarskiej stały się znakiem rozpoznawczym kierownictwa Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. W związku z powyższym Rada Miasta Białystok apeluje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia zasad pluralizmu, niezależności i bezstronności mediów publicznych zarówno regionalnych jak też ogólnopolskich – głosi stanowisko radnych.



Za przyjęciem stanowiska zagłosowało 17 radnych. 16 to radni z klubu Koalicji Obywatelskiej. Razem z nimi zagłosował jeden radny PiS – Jakub Putra, syn zmarłego w katastrofie smoleńskiej Krzysztofa Putry. (mt/mc)