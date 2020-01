Radni nie zgodzili się na zwolnienie z WORD-u Macieja Biernackiego

Styczeń 15, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Białostocka rada miasta nie wyraziła zgody na zwolnienie z pracy radnego Macieja Biernackiego. Jej opinia jest niezbędna w momencie, gdy pracodawca chce rozwiązać umowę z pracownikiem, który równocześnie jest radnym.

Maciej Biernacki to wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku. W chwili, gdy nowym szefem WORD-u został Przemysław Sarosiek, Maciej Biernacki stracił pracę. Radny uważał, że został zwolniony ze względu na poglądy polityczne i skierował sprawę do sądu, który przywrócił go do pracy.

Dyrektor Ośrodka jednak nie zmienił planów wobec Biernackiego i wystąpił z wnioskiem do Rady. Przed głosowaniem sam zainteresowany apelował do radnych, aby nie kierowali się zawodową solidarnością, ale żeby zdecydowały przesłanki merytoryczne, a nie polityczne. Za nie zwalnianiem było 20 radnych, 8 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

– Myślę, że radni ocenili czy kolejna próba zwolnienia mnie ma charakter polityczny, czy merytoryczny. Stwierdzili, że działanie dyrektora jest polityczne, bezwzględnie. Po tym jak dyrektor mnie zwolnił, na moje miejsce zatrudnił dwie inne osoby, które wykonują moje obowiązki i są droższe w utrzymaniu, niż ja. Pokazuje to, że moje zwolnienie nie było związane z oszczędnościami, czy zmianami organizacyjnymi, jak tłumaczył dyrektor – mówi radny Maciej Biernacki.

Na sesję był zaproszony również dyrektor WORD-u, jednak nie przyszedł, wcześniej tłumacząc się wyjazdem służbowym. Po przywróceniu do pracy przez sąd, Biernacki nie wykonuje obowiązków wicedyrektora, lecz został wydelegowany do biura obsługi klienta. (ea/mc)