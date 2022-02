Radni KO chcą pomóc Ukraińcom. Mają kilka propozycji

Luty 28, 2022

Radni Wojewódzcy Koalicji Obywatelskiej przygotowali kilka pomysłów na to, jak pomóc osobom uciekającym z ogarniętej wojną Ukrainy.

Rozwiązania dotyczą chociażby zakwaterowania czy transportu.

– Mamy swój majątek, tj; Ośrodek Szelment w Suwałkach, jest tam kilkadziesiąt miejsc noclegowych. Dlatego chcielibyśmy zaproponować ten obiekt, jako miejsce gotowe do przyjęcia Ukraińców. Drugim pomysłem jest to, że jako samorząd województwa jesteśmy właścicielami spółki PKS NOVA. W związku z tym chcielibyśmy dołączyć naszego przewoźnika do rządowego programu wsparcia bezpłatnych przejazdów PKP dla Ukraińców – wyjaśniał radny Karol Pilecki.

– Będziemy również próbowali nakłonić pana marszałka i zaprosić go do współpracy przy powołaniu ponadpartyjnego zespołu, który by te wszystkie działania koordynował. Chciałbym podkreślić, że nie ma tu miejsca na polityczne spory, na jakąkolwiek walkę partyjną. Musimy się w tym momencie zjednoczyć – dodawał radny Jarosław Dworzański.

Swoje pomysły radni przedstawią na dzisiejszej (28.02) sesji sejmiku województwa, która rozpocznie się o 13.00. (ea)