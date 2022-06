Radio Akadera zaprasza na Depeche Mode Party w Pubie Fiction

Czerwiec 3, 2022

fot. Maciej Giedrojć Juraha fot. Maciej Giedrojć Juraha

To impreza obowiązkowa dla fanów elektronicznego brzmienia. W sobotę (04.06) na b ackstage’u Pubu Fiction odbędzie się Depeche Mode Party.

Wydarzenie współorganizuje Radio Akadera. Za oprawę muzyczną imprezy będzie odpowiedzialny dj Stasiewicz.

– Skoro to Depeche Mode Party to bawimy się przy muzyce tego kultowego zespołu. W naszym mieście istnieje spora liczba fanów, sympatyków grupy. Zbieramy się przy okazji koncertów i przy okazji takich zlotów jak ten. Z racji tego, że na koncert grupy w najbliższym czasie się nie zapowiada, organizujemy tę imprezę jako okazję do spotkania się. Niestety przed tygodniem zmarł Andrew Fletcher, jeden z członków i założycieli grupy. Będzie to również okazja, by wspomnieć go w większym gronie – mówi dj Stasiewicz.

Początek imprezy o 20:00.

Dj Stasiewicz to współautor audycji Ginger melange i Trans misja w Radiu Akadera. (mt)