PZPN wybrał prezesa. Pokieruje nim Sławomir Kopczewski

Sierpień 2, 2020

Sławomir Kopczewski ponownie został prezesem Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. PZPN-em kierował przez ostatnie cztery lata.

Oprócz Kopczewskiego, o stanowisko ubiegały się jeszcze dwie inne osoby; Witold Dawidowski, prezes Podlaskiego ZPN w latach 2000-2016, oraz Dariusz Dubiński, wieloletni pracownik biura Podlaskiego związku, choć w dniu wyborów jeden z kandydatów się wycofał. Ostatecznie szefem regionalnego związku piłki nożnej został Sławomir Kopczewski. Jego kandydaturę poparło 96 delegatów ze 124 biorących udział w głosowaniu.

– Bardzo się cieszę z tego, że delegaci docenili to, co się działo w Podlaskim Związku Piłki Nożnej przez ostatnie 4 lata i udzielili mi kredytu zaufania na kolejną kadencję – mówił po wyborze Sławomir Kopczewski i dodawał – Zawsze nam wmawiano, że jesteśmy Polską B, że tu to się nie uda, nie można, nie potrafimy. Minione cztery lata pokazały co innego. Dziś jesteśmy już w innym miejscu, niż kiedy startowaliśmy. Wiele rzeczy nam się udało, ale przed nami wciąż wiele wyzwań. Obiecuję ciężką pracę dla związku, a także transparentność w działaniu. Dalej chcę podążać w kierunek zmian, jaki wspólnie wyznaczyliśmy cztery lata temu.

Sławomir Kopczewski za swoje największe dotychczasowe osiągnięcia uważa wyjście z długów PZPN-u, poprawę jego wizerunku oraz organizację międzynarodowych meczów. (ea/mc)