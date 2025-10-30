PyStok – społeczność Python & AI z Podlasia. Posłuchaj rozmowy z twórcami meetupu, który inspiruje całą Polskę!

30 października, 2025

Wojtek Łaguna i Piotrek Tynecki – twórcy PyStok fot. Paweł Cybulski Wojtek Łaguna i Piotrek Tynecki – twórcy PyStok fot. Paweł Cybulski

PyStok to społeczność miłośników języka Python oraz sztucznej inteligencji (AI) z Podlasia. Grupa powstała w 2014 roku z inicjatywy Piotra Tyneckiego i Wojciecha Łaguny – pasjonatów programowania, którzy dostrzegli potrzebę stworzenia miejsca do wymiany wiedzy i doświadczeń technologicznych w północno-wschodniej Polsce. Dziś PyStok to nie tylko cykl spotkań, ale prawdziwy ekosystem ludzi technologii, nauki i biznesu. Wydarzenia przyciągają ponad 100 uczestników, wśród których są programiści, naukowcy, studenci, uczniowie szkół średnich i zawodowych oraz przedsiębiorcy. To największa koncentracja specjalistów IT i AI w północno-wschodniej Polsce – meetup, który inspiruje i łączy.

Spotkania PyStok – wiedza, networking i pasja

Regularne, przeważnie miesięczne spotkania PyStok odbywają się w Białymstoku i skupiają się wokół prelekcji ekspertów z różnych dziedzin: od programowania w Pythonie, przez uczenie maszynowe, Big Data, aż po robotykę, IoT i ekologię technologiczną.

Oprócz prezentacji, uczestnicy mogą wziąć udział w networkingu, speed datingu zawodowym czy afterparty, które sprzyjają budowaniu relacji i współpracy.

PyStok słynie z wysokiego poziomu merytorycznego oraz otwartości – tu każdy, niezależnie od doświadczenia, może znaleźć inspirację i wsparcie.

Prelegenci i partnerzy – od twórców Pythona po ekspertów branżowych

Wśród prelegentów PyStoku można spotkać zarówno twórców popularnych bibliotek Pythona, jak i specjalistów z branż takich jak medycyna i bioinformatyka, ekologia i smart city, fintech i robotyka, obronność czy kosmos.

Wydarzenia wspierają uczelnie wyższe, parki technologiczne oraz partnerzy biznesowi. Współpraca z Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku, Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym (BPNT) oraz Technikum InfoTech pozwala łączyć świat nauki i praktyki.

PyStok współtworzy również kierunki akademickie, takie jak Data Science, oraz uczestniczy w konsultacjach edukacyjnych i projektach badawczych.

Siłą żubra jest stado, a siłą stada jest każdy pojedynczy żubr.

To hasło doskonale oddaje ducha społeczności. PyStok to nie tylko meetupy, ale sieć wzajemnego wsparcia – zawodowego i osobistego. Członkowie pomagają sobie w znalezieniu pracy, konsultują kierunki studiów, wspierają się przy grantach i projektach.

Dzięki temu wielu uczestników po kilku latach aktywności w PyStoku założyło własne startupy, wygrało hackathony i zdobyło nagrody naukowe.

Wartości i misja PyStok

Twórcy społeczności podkreślają, że PyStok to nie tylko wymiana wiedzy, ale przede wszystkim budowanie relacji i zaufania.

Członkowie działają również społecznie – uczestniczą w zawodach sportowych, takich jak sztafeta Ekiden, w akcjach krwiodawstwa czy w konsultacjach dotyczących rozwoju regionu.

– Dbamy o swoich ludzi. Pomagamy im się rozwijać, znaleźć pracę, konsultujemy kierunek nauki. Robimy to pro bono, bo siłą społeczności są ludzie. – mówi Piotr Tynecki, pomysłodawca PyStok.

PyStok i przyszłość technologii

W najnowszym sezonie organizatorzy planują osiem kolejnych spotkań poświęconych m.in. robotyce, odnawialnym źródłom energii, ochronie środowiska, sztucznej inteligencji w obronności i eksploracji kosmosu.

Celem jest pokazanie, że Python i AI to narzędzia o ogromnym potencjale naukowym, badawczym i biznesowym – zdolne wspierać rozwój każdej dziedziny życia.

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z założycielami PyStok – Piotrem Tyneckim i Wojciechem Łaguną i dowiedz się dlaczego „siłą żubra jest stado”: