PyStok #75 – Żubr wrócił na scenę! Nowy sezon białostockiego meetupu wystartował z kopyta!

23 października, 2025

PyStok #75 fot. Paweł Cybulski PyStok #75 fot. Paweł Cybulski

Białystok znów stał się stolicą miłośników kodowania i sztucznej inteligencji. Wystartował nowy sezon PyStok – jednego z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych meetupów IT w północno-wschodniej Polsce. Jubileuszowe, 75. spotkanie społeczności Pythonowej przyciągnęło pełną salę pasjonatów technologii, programowania i AI. Jak powiedział organizator wydarzenia, Piotr Tynecki, „żubr wystartował z kopyta”. I trudno się z nim nie zgodzić – energia, frekwencja i poziom merytoryczny spotkania pokazują, że PyStok po 11 latach działalności ma się świetnie.

PyStok-75-fot.-Pawel-Cybulski-4 Zdjęcie 1 z 7

PyStok – społeczność, którą łączy pasja

Czym właściwie jest PyStok? To nieformalna grupa programistów, inżynierów, analityków danych i pasjonatów sztucznej inteligencji, która od ponad dekady spotyka się co miesiąc w Białymstoku, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem.

„Dzisiaj widzimy się po raz 75. – mówi Piotr Tynecki. – Zawsze staramy się być na bieżąco. Na scenie występują praktycy z wieloletnim doświadczeniem, którzy pokazują, jak zmienia się paradygmat programowania i jak sztuczna inteligencja staje się codziennym narzędziem pracy developera.”

Hasło, które przyświeca społeczności, to:

„Siłą Żubra jest stado, a siłą stada jest każdy pojedynczy Żubr.”

Ta metafora doskonale oddaje ducha PyStoka – współpracę, wymianę wiedzy i wspólne budowanie lokalnego ekosystemu IT.

„Zależy nam na tym, by spotkania nie były tylko suchymi wykładami, ale też okazją do budowania lokalnej gospodarki IT. Każdy uczestnik – czy to prowadząc warsztaty, czy zatrudniając ludzi – dokłada swoją cegiełkę do rozwoju społeczności.” – dodaje organizator.

Wiedza, networking i AI w praktyce

Dlaczego warto przyjść na kolejne spotkanie PyStok? Piotr Tynecki podkreśla:

„Za darmo, wysokiej jakości wiedza, praktycznie nieograniczone możliwości networkingu – kontakt z biznesem, nauką, studentami i programistami. Wszystko w jednym miejscu, raz w miesiącu, w drugą środę o 18:00.”

💡 Prelegenci PyStok #75 – praktycy, którzy inspirują

🔹 Piotr Krych – AI w codziennym programowaniu

Pierwszym prelegentem spotkania był Piotr Krych, Python Developer z 17-letnim doświadczeniem, właściciel firmy Monolynx. Na co dzień wykorzystuje różne modele sztucznej inteligencji w praktyce programistycznej.

Podczas swojej 40-minutowej prezentacji przedstawił temat „Claude, Agenci AI i MCP – redefinicja paradygmatu programowania”.

Krych pokazał, jak AI zmienia sposób myślenia o tworzeniu kodu i jak deweloperzy mogą wykorzystać inteligentnych asystentów do automatyzacji, analizy i generowania fragmentów oprogramowania.

🔹 Jan Kwapisz – deterministyczne AI z HexDAG

Drugim prelegentem był Jan Kwapisz, CTO w firmie Omniviser, doktor fizyki teoretycznej (grawitacja kwantowa, Uniwersytet Warszawski) i Ambasador NVIDIA.

Na scenie zaprezentował autorski framework HexDAG – narzędzie do budowania deterministycznych przepływów pracy (workflow) ze wsparciem agentów AI.

Jak tłumaczył, HexDAG łączy prostotę reguł z elastycznością sztucznej inteligencji, zachowując jednocześnie kontrolę nad stochastycznością modeli.

To podejście oparte na deklaratywnych grafach acyklicznych (DAG) i filozofii async-first, która zapewnia skalowalność, testowalność i przewidywalność działania agentów.

Kwapisz podkreślił trzy filary frameworku:

deterministyczny rdzeń – logika > LLM,

deklaratywna złożoność – YAML też jest kodem,

skalowalna infrastruktura – ponawianie prób, limity czasu, czyszczenie zasobów.

Efekt? Agenci AI, którzy są szybsi, bardziej niezawodni i łatwiej integrowalni z istniejącymi systemami.

🌐 PyStok – łączym lokalne IT i globalne trendy

PyStok od lat udowadnia, że Białystok ma silną i aktywną społeczność technologiczną. Spotkania są otwarte dla wszystkich – od studentów po senior developerów. To miejsce, w którym teoria łączy się z praktyką, a rozmowy przy kawie często przeradzają się w nowe projekty i współprace.

Posłuchaj relacji z #75 meetupu PyStok:

(pc)