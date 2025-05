PyStok #73 za nami! Drony, AI i roboty zawładnęły Białymstokiem

22 maja, 2025

Piotr Tynecki główny organizator Pystok fot. Paweł Cybulski Piotr Tynecki główny organizator Pystok fot. Paweł Cybulski

Nowoczesne technologie, pasja i praktyczne inspiracje – tak w skrócie można podsumować 73. spotkanie społeczności PyStok, które odbyło się wczoraj (21 maja 2025) w Białymstoku.

Motywem przewodnim tej edycji był potencjał sztucznej inteligencji w robotyce oraz zastosowanie dronów w edukacji. W wydarzeniu wzięli udział programiści, nauczyciele, inżynierowie i pasjonaci technologii z całego regionu. Organizatorem spotkania była nieformalna społeczność PyStok, a patronat medialny objęło Radio Akadera.

Nikodem Bartnik: „Każdy może zbudować robota z AI”

Gwiazdą wieczoru był Nikodem Bartnik – inżynier, twórca internetowy i autor popularnego kanału „Proste Części”, który zdobył ponad 18 milionów wyświetleń. Podczas prezentacji „Roboty Sztucznie Inteligentne” opowiadał, jak w warunkach domowych zbudować robota wyposażonego w Sztuczną Inteligencję (AI).

– W moich projektach pokazuję, że nawet bez specjalistycznego laboratorium można stworzyć robota, który samodzielnie się uczy, reaguje na bodźce z otoczenia i wykonuje zaawansowane zadania – mówił Nikodem Bartnik.

Prelegent zademonstrował m.in. robota wyścigowego oraz maszyny korzystające z Dużych Modeli Językowych (LLM) i widzenia maszynowego. W jego wystąpieniu nie zabrakło też odniesień do rozwiązań takich firm jak Boston Dynamics, Google czy Tesla.

Drony w edukacji: Adam Jurkiewicz o przyszłości szkół

Drugim prelegentem był Adam Jurkiewicz, ekspert edukacyjny, który przedstawił prezentację „Drony, Python vs Podstawa programowa”. Skupił się na wprowadzeniu nowoczesnych technologii do szkół i wykorzystywaniu dronów, takich jak DJI Tello EDU i CoDrone EDU, w nauce programowania, fizyki, matematyki i sztuki.

– Drony to nie tylko zabawki. To narzędzia edukacyjne, które rozwijają logiczne myślenie, uczą programowania i przygotowują młodych ludzi do zawodów przyszłości – podkreślał Adam Jurkiewicz.

Jego zdaniem, zamiast skupiać się na tworzeniu tabel przestawnych w Excelu, szkoły powinny inwestować w naukę Pythona, AI i API, aby nadążyć za zmieniającym się rynkiem pracy.

Wspólny Hackathon z Politechniką Białostocką

Nowością tej edycji PyStoka była zapowiedź wyjątkowego wydarzenia – wspólnego hackathonu organizowanego z Politechniką Białostocką. Jak zapowiedział dr inż. Piotr Golonko z Wydziału Informatyki PB, trwają prace nad przygotowaniem interdyscyplinarnego wydarzenia, które ma połączyć środowisko akademickie ze społecznością programistów i makerów.

– Chcemy stworzyć przestrzeń, w której młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje umiejętności w praktyce i pracować nad realnymi projektami z wykorzystaniem AI, IoT i robotyki – zdradził dr Golonko.

PyStok wraca w czerwcu

Kolejne spotkanie PyStok odbędzie się w czerwcu w Zmianie Klimatu w Białymstoku. Wstęp na wydarzenie, jak zawsze, będzie bezpłatny. PyStok to otwarta przestrzeń wymiany wiedzy, która inspiruje, uczy i łączy ludzi zainteresowanych nowymi technologiami.