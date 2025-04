PyStok #72 – Największe spotkanie branży IT w regionie już za nami. Posłuchaj relacji

17 kwietnia, 2025

fot. Paweł Szeszko fot. Paweł Szeszko

Za nami 72. edycja PyStok – największego i najbardziej wyczekiwanego zlotu programistów, pasjonatów sztucznej inteligencji, zarządzania projektami IT i nowych technologii w północno-wschodniej Polsce. Spotkanie odbyło się w „Zmianie Klimatu” w Białymstoku i jak zwykle przyciągnęło tłumy – nie tylko ze względu na wysoki poziom prelekcji, ale również nieformalny klimat i możliwość nawiązania wartościowych kontaktów w branży IT.

72-Pystok-fot.-Pawel-Szeszko-5 Zdjęcie 1 z 5

Paweł Tadejko i #AIAct – nadciąga rewolucja dla programistów

Pierwszym prelegentem był dr inż. Paweł Tadejko z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. To nazwisko doskonale znane w podlaskim środowisku IT – ekspert Ministerstwa Cyfryzacji w zespole #GRAI, koordynator w pracach nad aktualizacją #PolitykiAI dla Polski, a także Head of R&D w Elastic Cloud Solutions.

Podczas prelekcji „EU 404 – AI Act Compliance not found” Tadejko przybliżył kulisy wchodzącej regulacji AI Act, która – jego zdaniem – stanie się dla branży technicznej tym, czym RODO było dla działów prawnych. Programiści Python, data scientist, lekarze danych – dla nich wszystkich wkrótce powstaną nowe ścieżki kariery, ale też nowe obowiązki związane z etyką algorytmów, governance danych i zarządzaniem ryzykiem technologicznym.

Służebne przywództwo i odwrócony mentoring w IT – dr Jolanta Koszelew

Drugą prelegentką była dr Jolanta Koszelew, przedsiębiorczyni i liderka startupu technologicznego #Sentio i systemu #Autohiver, oraz współtwórczyni Fundacji Technotalenty.

Jej prezentacja pt. „Służebne przywództwo i odwrócony mentoring – modny trend czy realny potencjał?” poruszała temat przywództwa w nowoczesnych zespołach IT. Koszelew pokazała, że w wielopokoleniowych, zdalnych zespołach, gdzie lider nie ma monopolu na wiedzę, warto odwrócić tradycyjny model zarządzania – wspierać zamiast zarządzać, uczyć się od młodszych zamiast narzucać rozwiązania.

Networking i afterparty – wizytówka PyStok

Po części merytorycznej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w networkingu w formie speed datingu, a następnie przenieść się na afterparty, które – jak zwykle – było okazją do luźniejszych rozmów, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji w środowisku IT.

Dlaczego warto być na PyStoku?

PyStok to nie tylko konferencja – to społeczność, wymiana wiedzy i pasja. Wydarzenie od lat zrzesza ekspertów i entuzjastów IT z Białegostoku, Podlasia i całej Polski. Regularne spotkania pozwalają nie tylko śledzić najnowsze trendy w technologii, ale też budować realne relacje zawodowe.

👉 Chcesz być na bieżąco z kolejnymi edycjami? Śledź PyStok na Facebooku

Posłuchaj relacji Pawła Cybulskiego z 72. edycji PyStok: