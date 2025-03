13 marca, 2025

Spektakl Pupile, fot. Hanna Kość Spektakl Pupile, fot. Hanna Kość

To, czego się baliśmy, nadeszło: pandemia, katastrofa klimatyczna, uderzenie meteoru – apokalipsa i koniec świata. Ludzi już nie ma albo prawie nie ma. Zostały zwierzęta, nasi pupile. I właśnie „Pupile” to tytuł spektaklu dyplomowego studentów białostockiej filii Akademii Teatralnej, którego premiera odbędzie się w sobotę (15.03).

Sztuka jest na podstawie tekstu Roberta Bolesto, reżyseruje ją Łukasz Kos, a choreografią zajęła się Aleksandra Osowicz.

– My żyjemy w takim świecie, że się wszyscy boimy tej katastrofy, że już właściwie my wiemy, że ta katastrofa będzie. Oddalamy tą myśl od siebie, ale już właściwie chyba wszyscy wiedzą, że lżej nie będzie. I mi się wydaje, że w teatrze można się trochę skonfrontować z tym lękiem i zobaczyć, że pewne wartości nie znikną, takie podstawowe. I one są może nie do końca ludzkie, może trochę właśnie zwierzęce, ale że ta druga istota jest zawsze potrzebna nam. Nie chcielibyśmy zadołować, a raczej dać jakąś nadzieję – mówi Łukasz Kos.

W spektaklu młodzi aktorzy wcielają się w tytułowe pupile, czyli na scenie zobaczymy psa, kotkę, papużkę, węża czy rybkę, ale także ziarnko piasku i kamień. Studenci podkreślają, że tematyka sztuki porusza w nich wiele emocji.

– Podczas pracy nad tą rolą odkrywam, co jest ważne dla mnie. Jest jakiś wspólny mianownik mojej postaci kota, który jest bezwstydny, jest zwierzęciem i zadaje on sobie pytanie, co dla niego jest najważniejsze i czuję, że mnie to przybliża tak prywatnie do tego, co dla mnie jest najważniejsze, że jakiś taki kontakt z drugim człowiekiem, poczucie bliskości, poczucie tego, że jak będziemy umierać, żebyśmy nie byli tam sami – tłumaczy Karolina Konicka, studentka.

Spektakl „Pupile” w wykonaniu studentów białostockiej filii Akademii Teatralnej przeznaczony jest dla widzów powyżej 15 roku życia. Premiera odbędzie się w sobotę (15.03) w Teatrze Szkolnym. Będzie to pierwszy pokaz w nowo wyremontowanej przestrzeni, którą poza zabezpieczeniem przeciwpożarowym, dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. (hk)

Na próbie medialnej była Hanna Kość: