Punky Reggae Live 2024, Cheap Tobacoo i Janusz Radek – nadchodzące wydarzenia muzyczne w Białymstoku

9 kwietnia, 2024

Na białostockich scenach dużo będzie się działo w najbliższych dniach. W czwartek, 11 kwietnia w Zmianie Klimatu wystąpi zespół Cheap Tobacco. W Gwincie, 12 kwietnia odbędzie się jubileuszowy koncert Punky Reggae Live, na którym zagrają Farben Lehre, The Bill i Leniwiec. Tego samego dnia w Nie Teatrze ze swoim recitalem wystąpi Janusz Radek.

W czwartek scena Zmiany Klimatu stanie się miejscem magicznych dźwięków, gdy wkroczą na nią artyści z zespołu Cheap Tobacco. To formacja, która od lat konsekwentnie podąża własną muzyczną ścieżką, unikając kompromisów i wyrażając swoje uczucia i przemyślenia w sposób niezwykle autentyczny. Ich muzyka to mieszanka różnych gatunków, które trudno jednoznacznie zakwalifikować, co stanowi wyzwanie nawet dla doświadczonych dziennikarzy muzycznych. Zespół ma przywódczynię o niezwykłej charyzmie – Natalię Kwiatkowską, pochodzącą z Bieszczad, która zdobyła serca fanów jako wokalistka bluesowa. To czterokrotna laureatka tytułu najlepszej bluesowej wokalistki w Polsce.

W piątkowy wieczór białostocki klub Gwint stanie się areną prawdziwej muzycznej eksplozji podczas wyjątkowego wydarzenia o nazwie Punky Reggae Live 2024. Na scenie zaprezentują się takie kultowe zespoły jak Farben Lehre, The Bill, Leniwiec oraz Raggabarabanda. Na czele tej muzycznej rewolty stoi niekwestionowany symbol polskiego punk rocka – Farben Lehre. Formacja powstała we wrześniu 1986 roku, a od tamtego czasu zyskała sławę jako jeden z najbardziej energetycznych i brawurowych zespołów na polskiej scenie muzycznej. Ich dyskografia liczy aż 14 płyt studyjnych, 6 DVD oraz wiele kompilacji. Farben Lehre to również gwiazda licznych tras koncertowych, zarówno w kraju jak i za granicą. Zespół regularnie dzielił scenę z takimi gigantami jak The Exploited, Die Toten Hosen czy New Model Army. Od 2004 roku Farben Lehre organizuje i bierze udział w trasie koncertowej Punky Reggae Live, która odwiedza kluby w całej Polsce. Oprócz nich, na scenie zobaczymy legendę polskiego punka, zespół The Bill, który powróci aby zaprezentować swoje największe hity. Formacja założona w 1986 roku w Pionkach, przeszła przez lata liczne zmiany, ale nigdy nie straciła swojej mocnej punkowej duszy. Leniwiec, kolejna gwiazda wieczoru, zaprezentuje swoją unikalną mieszankę rocka, reggae, ska i folk’u. Zespołowi, który zyskał rozgłos dzięki swojemu zaangażowaniu społecznemu i energicznym koncertom, nie brakuje wiernych fanów w całej Polsce. Powyższym wydarzeniom patronuje Radio Akadera.

Tego samego dnia w Nie Teatrze wystąpi Janusz Radek, którego liryczne brzmienie i niepowtarzalne interpretacje zachwycają już od trzydziestu lat. Janusz Radek to nie tylko wokalista, ale także niebanalny artysta, który potrafi poruszyć publiczność inteligentnym dialogiem i pełnym dystansu żartem. Jego wyjątkowa charyzma sprawia, że każdy jego koncert to prawdziwa uczta dla duszy i ucha. Artysta może pochwalić się współpracą z czołowymi postaciami polskiej muzyki, a liczne nagrody i wyróżnienia potwierdzają jego niezwykłe talenty. Wydane przez niego płyty pokryły się złotem, a jego twórczość znalazła uznanie zarówno wśród krytyków, jak i publiczności. (hp)