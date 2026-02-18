PUNKSTOK’80 online. Wystawę o białostockiej scenie punkowej obejrzysz w formie wirtualnego spaceru. Posłuchaj rozmowy!

18 lutego, 2026

Miasto kaset, buntu i muzyki rodzącej się w piwnicach, klubach oraz prywatnych mieszkaniach – tak wyglądały lata ’80 w Białymstoku, a wrócić do tamtych lat mogliśmy dzięki wystawie PUNKSTOK’80 prezentowanej w galerii im. Slendzińskich w dniach 12.12.2025 – 11.01.2026 . Teraz wystawę PUNKSTOK’80, poświęconą białostockiej scenie punkowej i alternatywnej lat 80., można dziś zwiedzać bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę punkstok.pl i skorzystać z interaktywnego, wirtualnego spaceru.

Czym jest PUNKSTOK’80? Więcej niż wystawa o muzyce

Jak podkreśla Piotr Zaniecki, pomysłodawca i kurator wystawy, PUNKSTOK’80 to opowieść nie tylko o muzyce, ale o całym stylu życia.

Choć iskrą zapalną była fala punk rocka z końca lat 70., w Białymstoku – podobnie jak w wielu innych miastach Polski – zjawisko szybko wykroczyło poza scenę muzyczną. Kasety przegrywane z rąk do rąk, ziny tworzone na maszynach do pisania, koncerty organizowane w klubach studenckich i prywatnych przestrzeniach – wszystko to budowało niezależną kulturę młodego pokolenia.

Był to czas bez internetu, bez telefonów komórkowych, z dwoma programami telewizyjnymi i cenzurą w mediach. Muzyka i przekaz krążyły w drugim, a nawet trzecim obiegu. Najważniejsza była energia i komunikat – często oparty na prostych, surowych środkach wyrazu.

Wirtualny spacer po wystawie PUNKSTOK’80

Po zakończeniu ekspozycji stacjonarnej przy ulicy Wiktorii 5 w Białymstoku, wystawa zyskała nowe życie w sieci. Za jej cyfrową odsłonę odpowiada Tomasz Michalik, twórca wirtualnego spaceru.

Na stronie punkstok.pl można zobaczyć:

archiwalne fotografie z koncertów,

oryginalne kasety magnetofonowe,

ziny i ulotki z lat 80.,

fragmenty wywiadów,

kultowe elementy wystroju wnętrz z epoki – meblościankę, telewizor, magnetofon szpulowy.

Spacer został przygotowany w sposób szczegółowy – niemal jeden do jednego odzwierciedla fizyczną wystawę. To cyfrowe archiwum pamięci o białostockiej kulturze niezależnej, stworzone z prywatnych zbiorów uczestników tamtych wydarzeń.

Prywatne archiwa i 10 lat pracy

Większość prezentowanych materiałów pochodzi z prywatnych kolekcji. Zdjęcia, kasety, znaczki, odbitki ulotek – przez lata przechowywane w szufladach, dziś tworzą spójną opowieść o scenie, która rozwijała się poza oficjalnym obiegiem.

Jak przyznaje kurator wystawy, kompletowanie materiałów było mozolnym procesem. Wiele osób nie zachowało pamiątek sprzed ponad 40 lat. Tym cenniejsze okazały się archiwa tych, którzy dokumentowali koncerty i wydarzenia niezależnej sceny Białegostoku.

Efekt? Wystawa, która łączy historię lokalną z uniwersalną opowieścią o młodzieńczej wolności i twórczej niezależności.

Jeśli chcesz lepiej zrozumieć klimat lat 80. w Białymstoku i dowiedzieć się, jak powstawała wystawa oraz jej wersja online, posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z Piotrem Zanieckim – pomysłodawcą i kuratorem wystawy oraz Tomaszem Michalikiem – twórcą wirtualnego spaceru po wystawie: