Pululu może odejść z Jagiellonii. Klub liczy się z transferem

Afimico Pululu, jeden z najskuteczniejszych zawodników Jagiellonii Białystok, może wkrótce opuścić klub. Jak poinformował poranny.pl, dyrektor sportowy Żółto-Czerwonych Łukasz Masłowski potwierdził, że poważne zainteresowanie napastnikiem wykazuje węgierski Ferencvaros Budapeszt.

Pululu, który w obecnym sezonie zdobył już sześć bramek, stał się kluczową postacią zespołu trenera Adriana Siemieńca. Jego skuteczność przyciąga uwagę zagranicznych klubów, a sam piłkarz – jak podaje poranny.pl – jest otwarty na nowe wyzwania sportowe i finansowe.

– Musimy się liczyć z tym, że Afi od nas odejdzie – przyznał w rozmowie z portalem dyrektor Jagi. Zaznaczył, że choć klub nie chce tracić ważnego zawodnika, to jednocześnie nie może pozwolić sobie na jego odejście bez żadnej rekompensaty finansowej.

Według poranny.pl, Jagiellonia przygotowuje się już na możliwe rozstanie i prowadzi działania transferowe, które mają zabezpieczyć skład drużyny. Klub rozważa sprowadzenie wzmocnień na kilku pozycjach, w tym także ewentualnego następcę Pululu. Wśród kandydatów do zasilenia kadry pojawia się nazwisko reprezentanta Macedonii Północnej – Darko Churlinova. Jego transfer nie będzie jednak prosty do sfinalizowania.

Trener Adrian Siemieniec musi mierzyć się również z problemami kadrowymi w środku pola. W meczu z Dinamem Tirana kontuzji doznał kapitan drużyny – Taras Romanczuk. Z urazem zmaga się też Dawid Drachal, choć – jak informuje poranny.pl – piłkarz wrócił już do treningów i jest szansa, że wkrótce będzie do dyspozycji sztabu.

Żółto-Czerwoni są po efektownym zwycięstwie 3:0 nad Dinamem i przygotowują się do rewanżu w Tiranie, który odbędzie się 28 sierpnia. Mecz wyjazdowy z Legią Warszawa został przełożony. (red.)