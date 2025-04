Püdelsi w Białymstoku! Kultowy zespół zagra w Klubie Muzycznym Sześcian

1 kwietnia, 2025

Już w czwartek, 3 kwietnia, Białystok będzie gościł legendę polskiej sceny alternatywnej! Zespół Püdelsi, świętujący swoje 40-lecie, wystąpi w Klubie Muzycznym Sześcian.

40 lat muzycznej bezkompromisowości

Püdelsi to zespół, który od czterech dekad zachwyca swoją oryginalnością, nie bojąc się eksperymentować z rockiem, punkiem i reggae. Grupa, założona przez Andrzeja „Pudla” Bieniasza, od lat wyróżnia się nie tylko brzmieniem, ale także charakterystycznymi, często ironiczno-satyrycznymi tekstami. Ich twórczość inspirowała kolejne pokolenia fanów i artystów, stając się jednym z filarów polskiej muzyki alternatywnej.

Koncert w Białymstoku – czego się spodziewać?

Podczas jubileuszowego występu w Klubie Muzycznym Sześcian Püdelsi zaprezentują swoje największe hity oraz mniej znane, ale równie elektryzujące utwory. Możemy spodziewać się takich klasyków jak „Wolność słowa”, „Kocham się” czy „Uważaj na niego”, które na stałe zapisały się w historii polskiego rocka.

Koncerty Püdelsów to nie tylko muzyka – to pełne energii show, które angażuje publiczność i sprawia, że każdy występ zamienia się w wyjątkowe widowisko. Zespół słynie z żywiołowej interakcji z fanami, co sprawia, że ich koncerty są niezapomnianym przeżyciem zarówno dla tych, którzy znają ich od lat, jak i dla nowych słuchaczy. (hp)