Puchar Polski. Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z Lechią Zielona Góra

Październik 10, 2022

Maciej Stolarczyk, źródło: jagiellonia.pl Maciej Stolarczyk, źródło: jagiellonia.pl

Przed piłkarzami Jagiellonii Białystok seria trzech meczów wyjazdowych. Na początek spotkanie z Lechią Zielona Góra w ramach rozgrywek Pucharu Polski. Mecz w środę (12.10) o 14:30.

Piłkarze Lechii Zielona Góra grają w trzeciej lidzie. To – jak mówi trener Jagi Maciej Stolarczyk, zespół, który ma niewiele do stracenia.

– Lechia – jest zespołem z górnej części tabeli III ligi. Traci mało bramek, a najwięcej goli strzelili dla niej napastnik i stoper. Są niebezpieczni przy stałych fragmentach gry, ale zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy faworytem. Lechia ma niewiele do stracenia, dlatego czeka nas trudne spotkanie. W naszych szeregach, poza Tomasem, który ze względu na uraz wypadł po starciu z Koroną pozostali zawodnicy są gotowi do gry. Dołączą do nas Mateusz Skrzypczak i Bartek Bida. Chcemy, aby byli z nami. Obaj są zdrowi, a my mamy szerszą kadrę na te potyczki – mówił szkoleniowiec białostoczan.

Po spotkaniu w Zielonej Górze żółto-czerwonych czekają jeszcze potyczki na obiektach Warty Poznań i Śląska Wrocław. (mt)