19 sierpnia, 2025

Psychologia w zarządzaniu w Politechnice Białostockiej – nowy kierunek studiów podyplomowych dla menedżerów i trenerów

Ludzie na auli. Fot. Dariusz Piekut
Poza trwającą rekrutacją uzupełniającą na studia dzienne, jak i zaoczne, w Politechnice Białostockiej jest też spora oferta studiów podyplomowych. Uczelnia oferuje około 20 kierunków, a wśród nich jest nowość. To psychologia w zarządzaniu prowadzona na Wydziale Inżynierii Zarządzania.

 

Nauka na tym kierunku trwa dwa semestry i odbywa się w weekendy. 

– Jest to program, który został zaprojektowany z myślą o menedżerach, o właścicielach przedsiębiorstw, o specjalistach z obszaru HR. Program jest skierowany również do coachów, trenerów biznesu, którzy chcieliby uzupełnić swoje kwalifikacje umiejętności o obszar psychologii – mówi dr Urszula Kobylińska, prodziekan ds. rozwoju i współpracy ma Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. 

Studiowanie psychologii w zarządzaniu pozwoli uzupełnić wiedzę w wielu obszarach. – Takich jak chociażby komunikacja interpersonalna, psychologia marketingu, psychologicznymi aspektami zarządzania konfliktem, motywowaniem pracowników, coachingiem, mentoringiem, zarządzaniem różnorodnością kulturową i neuroróżnorodnością, przywództwem, zarządzaniem zmianami, z analizą psychologiczna osobowości pracowników – dodaje dr Urszula Kobylińska.

Szczegóły dotyczące studiów podyplomowych, jak i oferty w rekrutacji uzupełniającej w Politechnice Białostockiej, są na stronie internetowej kandydacipb.edu.pl. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość z dr Urszulą Kobylińską, prodziekan ds. rozwoju i współpracy ma Wydziale Inżynierii Zarządzania:

