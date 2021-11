Psychogeografia w Famie w ramach Festiwalu Underground/Independent

W Białymstoku trwa Festiwal Underground/Independent. Do niedzieli (28.11) w kinie Forum i klubie Fama czeka nas jeszcze duża dawka dobrego niezależnego kina.

Festiwal to także koncerty. W sobotę (27.11) organizatorzy zapraszają na występ formacji Psychogeografia.

– Formacja Psychogeografia to dwóch panów, którzy przywiozą swoje syntezatory, więc będzie to mieszanka elektroniki, ale którzy też grają na instrumentach dętych. Ich muzyka będzie pewnego rodzaju połączeniem właśnie brzmień „dęciaków” na żywo i elektroniki z syntezatorów – mówi Krzysztof Sienkiewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Psychogeografia to istniejący od 2019 roku duet muzyczny Pawła Krzaczkowskiego aka Zajwerta i Piotra Łyszkiewicza, łączący brzmienie preparowanego pianina, instrumentów dętych, syntezatorów i różnych nietypowych urządzeń akustycznych. We wrześniu 2020 roku zespół wydał swój debiutancki album “Random Roots”. Podczas koncertu zespół zaprezentuje zarówno materiał z tego albumu, jak i szereg nowych kompozycji na instrumenty dęte i syntezatory. (mt)

Paweł Krzaczkowski aka Zajwert – kompozytor, wykonawca muzyki elektronicznej i instrumentalnej, artysta multimedialny, poeta. Autor/współautor wielu projektów muzycznych dla takich instytucji jak m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, CSW Zamek Ujazdowski, Audio Art, Galeria Labirynt, Warszawska Jesień, Sacrum Profanum. Autor poematu “Wstęgi Möbiusa” (Rita Baum, 2017) i albumu muzycznego “King Midas Has Donkey’s Ears” (BAS Records, 2019). Obok działalności solowej (jako Zajwert) tworzy projekty muzyczne z Piotrem Łyszkiewiczem (Psychogeografia), Sławomirem Wojciechowskim (Woyfer Zajwert) i Kacprem Ziemianinem (Klangwerk 936).

Piotr Łyszkiewicz – saksofonista, improwizator, producent, songwriter. Współpracował z Mitch & Mitch, Ziemią Planetą Ludzi, P.K.P., The Kurws, Second Exit, Piotrem Damasiewiczem, Małymi Instrumentami, Melą Koteluk, Arturem Rojkiem, Krzysztofem Zalewskim, Borją Soto, Balladami i Romansami. CeO studia Spoon Production. Nagrodzony w VII. Konkursie Kompozytorskim im. Krzysztof Komedy za kompozycję “Bollo” oraz w 48. konkursie HFP za muzykę do filmu “Tuba”.

