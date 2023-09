Psychoanaliza, Day of memories i The Gadgets na koncercie w 6ścian Pub

11 września, 2023

W najbliższy czwartek, 14 września, scena w Pubie 6ścian wypełni się mocnym brzmieniem początkujących, lokalnych zespołów: Psychoanaliza, Day of memories oraz The Gadgets.

Koncert rozpocznie Day of memories, formacja założona na początku tego roku przez grupę przyjaciół. Ich muzyka to, jak sami nazywają – życiowy rock i punk rock. Inspiracją dla nich jest zwykłe codzienne życie, problemy które spotykają każdego z nas. Nie boją się również śpiewać o miłości. Następną kapelą, którą zobaczymy na scenie będzie Psychoanaliza. Jest to 5-osoboy skład z Białegostoku, o mocnym psychodelicznym metalowym brzmieniu. Zespół funkcjonuje od 2022 roku, jednak na koncertach zobaczyć ich można dopiero od wiosny bieżącego roku. Na koniec usłyszymy The Gadegts, którego muzycy wykonują eksperymentalny rock i metal. Ich występy opierają się na improwizacji oraz własnej niestandardowej aranżacji istniejących utworów. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)