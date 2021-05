PSL prezentuje „Plan dla Polski”. To reakcja na „Polski Ład” PiS- u

Maj 24, 2021

źródło: FB: PSL Podlaskie

Polskie Stronnictwo Ludowe odpowiada na „Polski Ład” Prawa i Sprawiedliwości. PSL przedstawił część założeń „Planu dla Polski”, który zakłada wsparcie młodych ludzi, przedsiębiorców czy rolników.

Głównym postulatem jednak jest zwiększenie finansowania służby zdrowia do 6.8% PKB.

– Po to, żeby to leczenie wyglądało lepiej, żeby poprawiła się sytuacja szpitali. Chcemy to sfinansować przesunięciem z części rentowej. Kolejne pieniądze można znaleźć we wpływach z akcyzy za papierosy, za alkohol. To może być źródło finansowania służby zdrowia.

Ludowcy proponują także 30 procentowe podwyżki dla pracowników służby zdrowia.

– Zaczynając od położnych, pielęgniarek, laborantów, techników, czyli wszyscy Ci, którzy ciężko pracują i dali tego najlepszy przykład w czasie pandemii. Dzięki nim łagodniej przeszliśmy ten trudny czas, ale teraz trzeba ich teraz za to wynagrodzić – dodaje Stefan Krajewski.

Ponadto, „Plan dla Polski” przewiduje, że przez dwa lata po pandemii COVID – 19 nie będą wprowadzane żadne podwyżki podatków dla przedsiębiorców, a także uruchomienie programu dla młodych osób „Własny kąt”, czyli 75 tysięcy na wkład własny, na budowę domu czy zakup mieszkania. (ea)