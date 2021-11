„Przystanki historii” – pomysł radnych na upowszechnianie wiedzy na temat Białegostoku

Listopad 4, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Pasażerowie Białostockiej Komunikacji Miejskiej, czekając na autobus przy ul. Pięknej mogą poznać historię Rynku Siennego i zobaczyć jak wyglądał on przed 100 laty. Pojawiła się tam tablica z opisem miejsca, które na przestrzeni czasu zmieniło swój wygląd.

To pierwsza plansza w ramach kampanii pod hasłem: „Przystanki historii”, której pomysłodawcami są dwaj miejscy radni Koalicji Obywatelskiej – Marcin Moskwa oraz Marek Tyszkiewicz.

– Udało nam się wprowadzić pierwszy, pilotażowy przystanek historyczny. W różnych miejscach miasta, głównie w centrum, umieszczone będą krótkie przypomnienia historii miejsc, które istnieją głównie w pamięci, a szczątkowo w budynkach. Będziemy przypominać białostoczanom, jak wyglądał Białystok sto lat temu – mówił radny Marek Tyszkiewicz.

– Ten pomysł dojrzewał przez kilka miesięcy. Chcielibyśmy przywrócić pamięć o Białymstoku, który już odchodzi. Na przestrzeni ostatnich 15/20 lat Białystok na tyle się zmienił, że osoby, które po wielu latach przyjeżdżają do miasta, nie poznają go, a co dopiero mówić o Białymstoku sprzed 100 lat – dodawał radny Marcin Moskwa.

Projekt ma charakter rozwojowy, co jakiś czas radni będą prezentowali kolejne historyczne miejsce. Lista zabytków wciąż jest otwarta, mieszkańcy również mogą zgłaszać radnym swoje propozycje. (ea)