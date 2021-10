Przygotuj się do matury! Politechnika Białostocka zaprasza na Maturanek – Poranek Maturzysty

Październik 21, 2021

Politechnika Białostocka z myślą o tegorocznych maturzystach organizuje „Maturanek” Uczniowie będą mogli skorzystać z wykładów przybliżających im wiedzę z takich przedmiotów maturalnych jak: matematyka, język polski, fizyka, biologia, czy język obcy nowożytny.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni eksperci.

– Będą to eksperci z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, a także pracownicy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. To są te osoby, które o maturze wiedzą bardzo dużo. To egzaminatorzy maturalni, którzy przede wszystkim powiedzą maturzystom, jak mają czytać arkusze maturalne, jak mają się do matury przygotować i co mają zrobić, żeby ten egzamin poszedł im jak najlepiej – mówi Marta Tomiczek z Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji Politechniki Białostockiej.

Udział jest bezpłatny. Chętni mogą rejestrować się przez stronę uczelni – pb.edu.pl.

– Do wyboru mamy dwa formularze: formularz indywidualny, jeżeli chcemy się zgłosić jako jedna osoba i formularz grupowy, jeżeli chcemy zgłosić do udziału klasę bądź grupę osób – dodaje Marta Tomiczek.

„Maturanek” odbędzie się w środę, 27 października od 9.00 do 14.00 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. (mt)