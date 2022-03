Przygoda życia czeka. Politechnika Białostocka promuje wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Marzec 16, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Na Politechnice Białostockiej rozpoczęły się Erasmus Days. To specjalna akcja uczelni, która ma promować wymianę międzynarodową studentów w ramach programu Erasmus+.

Studenci mogą odwiedzać stoiska informacyjne, gdzie pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej podpowiadają, co zrobić, by wyjechać w ramach programu Erasmus+. Erasmus Days to jednak przede wszystkim spotkania ze studentami, którzy z takiego zagranicznego wyjazdu już skorzystali.

– Na wymianie międzynarodowej byłem w Portugalii, w Viana do Castelo. Piękna miejscowość, piękny kraj. Jestem zadowolony z wyjazdu i zachęcam wszystkich do tego, bo to jest niesamowite przeżycie – mówi Filip Roszkowski, student szóstego semestru informatyki. – Jeżeli ktoś się waha z powodów językowych, to nie ma się czego obawiać. Na miejscu nie ma problemów z dogadaniem się.

A jakie możliwości mają studenci w ramach programu Erasmus+?

– Studenci mogą wyjechać albo na studia zagraniczne albo na praktyki zagraniczne. Jeżeli chodzi o studia zagraniczne to mamy ponad 300 uczelni partnerskich, z których studenci mogą wybierać, gdzie mogą zrealizować semestr lub nawet cały rok studiów. Jeżeli zaś chodzi o praktyki, to studenci mają pełną dowolność w wyborze instytucji, w której zrealizują staż zagraniczny – mówi Marta Orpik z Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej.

Rocznie w ramach programu Erasmus+ z Politechniki Białostockiej na studia zagraniczne wyjeżdża około 120 osób, na praktyki – od 40 do 50.

– Studenci po pandemii budzą się i są zainteresowani wyjazdami. Dużo studentów wyjeżdża do krajów ciepłych: Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Włoch. Staramy się zawsze pomóc studentom, tak żeby byli zadowoleni z wyjazdu i ze swojego wyboru. Żeby wyjechać trzeba tak naprawdę przede wszystkim chcieć – dodaje Marta Orpik.

Erasmus Days w czwartek (17.03) odbędą się na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Wydziale Architektury, a w piątek (18.03) na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Elektrycznym. (mt)

Na Wydziale Informatyki PB, gdzie odbyły się pierwsze Erasmus Days była z mikrofonem Małgorzata Turecka: