„Przyglądając się światu” – wystawa Stefana Rybiego w Muzeum Podlaskim w Białymstoku

13 kwietnia, 2025

Ponad 100 obrazów Stefana Rybiego, jednego z najważniejszych białostockich malarzy, można oglądać w wyjątkowej przestrzeni Ratusza w Białymstoku. Wystawa „Przyglądając się światu”, zorganizowana przez Muzeum Podlaskie, to artystyczne podsumowanie ponad sześćdziesięcioletniej twórczości 85-letniego nestora lokalnej sceny plastycznej.

Zdjęcie 1 z 10

Mistrz surrealizmu i detalu

W dwóch alkierzach Ratusza zaprezentowano około stu prac Rybiego, które stanowią przekrojową retrospektywę jego działalności. To nie tylko obrazy – to wizualne przypowieści, pełne ukrytych znaczeń, mistyki i ironii. Artysta w charakterystyczny dla siebie sposób łączy surrealistyczne formy z hiperrealistycznym detalem, tworząc świat, który jest jednocześnie znajomy i niepokojąco obcy.

Stefan Rybi zaprasza widza do gry – z rzeczywistością, z percepcją, ze znaczeniami. W jego twórczości odbija się głęboka analiza współczesności, z jej lękami, zagubieniem i pytaniami o sens istnienia. To sztuka, która wymaga uwagi, kontemplacji i otwartości na wielowarstwową interpretację.

Wystawa dostępna do 10 sierpnia

„Przyglądając się światu” to nie tylko wystawa, to wydarzenie artystyczne, które pozwala lepiej zrozumieć dorobek jednego z najważniejszych malarzy związanych z Białymstokiem. Ekspozycję można oglądać do 10 sierpnia 2025 roku w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, mieszczącym się w Ratuszu przy Rynku Kościuszki.

Posłuchaj relację z wernisażu wystawy, którą przygotował #ZjerzonyKulturą Jerzy Doroszkiewicz: