Przydatne słówka, porcja niezbędnej gramatyki, dużo mówienia. SJO PB zaprasza na wiosenny kurs j. hiszpańskiego

17 lutego, 2023

Kurs j. hiszpańskiego w SJO PB, źródło: SJO PB

Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej organizuje wiosenny kurs języka hiszpańskiego. Zajęcia rozpoczną się 4 marca. Potrwają do czerwca.

– Jest to kurs dla osób na poziomie A1 po 80 godzinach nauki, ponieważ jest to kontynuacja kursu wakacyjnego, gdzie mieliśmy 40 godzin oraz kursu jesiennego, gdzie również mieliśmy 40 godzin zajęć – mówi Violetta Grabińska, zastępca kierownika Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej. – Teraz proponujemy kolejne 40 godzin. To będzie wiosenny kurs języka hiszpańskiego. Zamykamy poziom A1 egzaminem i solidnym certyfikatem potwierdzającym znajomość języka na poziomie A1 – dodaje.

Osoby, które nie znają języka hiszpańskiego, a które chciałyby się go nauczyć, już w wakacje będą mogły rozpocząć kurs od zera.

– Zapraszam na kolejną edycję wakacyjnego kursu języka hiszpańskiego. Mamy już zainteresowanie, więc wystartujemy w lipcu z tym kursem od zera zupełnie. To będzie kurs dla osób, które jeszcze z językiem hiszpańskim żadnego kontaktu nie miały. Pracujemy w lipcu przez dwa tygodnie, od poniedziałku do piątku, po 4 godziny dziennie. Jest super – zachęca Violetta Grabińska.

Kurs języka hiszpańskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej to oferta nie tylko dla studentów i pracowników uczelni, ale także osób spoza PB. Szczegóły są tutaj. (mt)

Z Violettą Grabińską, zastępcą kierownika Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej rozmawiała Małgorzata Turecka: