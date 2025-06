Przez całe wakacje w Podlaskiem działa 14 miejsc kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek

30 czerwca, 2025

Źródło: Podlaska Policja Źródło: Podlaska Policja

Na parkingu przy zbiegu ulic: Al. Jana Pawła II i Al. Konstytucji 3 Maja w rejonie kościoła przy ul. Jałbrzykowskiego w Białymstoku działa punkt kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. To tylko jedno z 14 takich miejsc w województwie podlaskim, gdzie policjanci sprawdzają m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną.

Na stronach komend miejskich czy powiatowych są podane numery telefonów, pod które można zgłaszać zapotrzebowanie na kontrolę.

– Te miejsca kontroli są przewidziane w każdym powiecie. Zawsze może dojść do takiej sytuacji, że któryś z rodziców będzie miał wątpliwości co do stanu technicznego pojazdu. Pomimo tego, że kierowca będzie posiadał taki dokument sprzed kilku dni z kontroli, wtedy prosimy kontaktować się z numerem alarmowym i te swoje wątpliwości przekazywać. Tu warto chuchać na zimne – mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

W czasie wakacyjnych wyjazdów na drogach będzie wzmożony ruch, dlatego też funkcjonariusze pełniący służbę w tym czasie zadbają o płynność ruchu na drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku oraz atrakcji turystycznych. To też będzie się wiązało ze zwiększoną ilością policyjnych kontroli.

– Każda kontrola ruchu drogowego w czasie wakacji będzie wiązała się ze sprawdzeniem stanu trzeźwości, ale także sposobu przewożenia dzieci w pojazdach. Mówimy tutaj o pojazdach prywatnych. Będziemy zwracać uwagę na to, czy małe dzieci przewożone są w specjalnie przystosowanych fotelikach ze względu na wiek, wagę i wzrost dziecka – dodaje młodszy inspektor Tomasz Krupa.

Planując podróż samochodem przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny auta, ustawienie świateł i wyposażenie. Trasę należy zaplanować wcześniej trasę i pomyśleć o drogach alternatywnych, w sytuacji zdarzenia drogowego czy innych utrudnień w ruchu. Przed podróżą zadbajmy także o wypoczynek kierującego oraz przerwy w drodze do celu. (hk)