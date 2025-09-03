Przewrócona ciężarówka w Białymstoku. Trasa Niepodległości i ulica Wiadukt wciąż zamknięte

3 września, 2025

fot. Bartłomiej Krasowski fot. Bartłomiej Krasowski

We wtorek (02.09) wieczorem na Trasie Niepodległości w Białymstoku doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Ciężarówka przewożąca odpady przewróciła się na bok i zablokowała zjazd w rejonie ulicy Wiadukt. Trasa dalej jest nie przejezdna.

Wypadek na Trasie Niepodległości

Do zdarzenia doszło we wtorek, o godzinie 17:48. Kierowca ciężarówki, zjeżdżając z ul. Wiadukt w kierunku ul. Paderewskiego, stracił panowanie nad pojazdem. Na wysokości firmy Pilkington samochód przewrócił się na bok, blokując zjazd i część drogi.

Środa: Trasa Niepodległości wciąż nieprzejezdna

Mimo całonocnych działań służb, w środę Trasa Niepodległości i ulica Wiadukt wciąż pozostają zamknięte. Strażacy i policja prowadzą dalsze czynności związane z usuwaniem ciężarówki, zabezpieczaniem miejsca zdarzenia i uprzątaniem terenu.

Zamknięcie drogi powoduje poważne korki na Nowym Mieście i w okolicach jednostki wojskowej. Kierowcy muszą korzystać z objazdów i uzbroić się w cierpliwość.

Na szczęście nikt nie ucierpiał

Policja poinformowała, że w zdarzeniu nikt nie został ranny. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Trwa ustalanie szczegółowych przyczyn wypadku.

(pc)