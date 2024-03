Przesilenie wiosenne – na co zwracać uwagę

22 marca, 2024

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Początek wiosny, a zatem przesilenie wiosenne, często wpływa negatywnie na nasz organizm. Niestabilna pogoda i zbliżająca się zmiana czasu na letni mogą powodować osłabienie nastroju, senność i niechęć do działania.

Ważne w tym okresie jest odpowiednie nawadnianie organizmu, suplementacja witamin i minerałów, umiarkowany wysiłek fizyczny i obserwacja czy znużenie nie trwa zbyt długo.

– Powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy nasze samopoczucie nie spada zbyt mocno i to nie utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie – mówi Magdalena Narewska-Świrydziuk, psycholog w Politechnice Białostockiej. – Jeśli nasze znużenie, zmęczenie, przygnębienie trwa dłużej niż ten czas, to wtedy powinniśmy się zwrócić do lekarza, psychologa lub psychoterapeuty po wsparcie.

Jednocześnie w tym okresie nie można wymagać od siebie za dużo. Należy zadbać o zdrowy odżywianie, odpowiednią ilość snu i stopniowo włączać aktywność fizyczną. (hk)

Z psychologiem Magdaleną Narewską-Świrydziuk o przesileniu wiosennym rozmawiała Hanna Kość: