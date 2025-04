Przerwa świąteczna na białostockich uczelniach wyższych

17 kwietnia, 2025

Od czwartku (17.04) na większości białostockich uczelni są godziny rektorskie, które rozpoczynają przerwę świąteczną. Wielkanoc to czas odpoczynku od zajęć dydaktycznych, wspólne spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi oraz moment na refleksję.

Studenci Politechniki Białostockiej mówią w trakcie przerwy świątecznej konieczna też będzie nauka.

– Ja lubię spokój, już trochę zmęczony jestem. Jednak wszystkie testy są męczące, ale trochę tego materiału jest do nadrobienia. Jak święta są, to trzeba odpoczywać. Święta to czas dla rodziny i trzeba go dobrze wykorzystać. Ze względu na to, że to jest Wielkanoc to nie da się tego duchowego aspektu ominąć. Poświęćcie jajka trzeba. Wielki Post jest, to czas na nawrócenia i trzeba żyć według słowa Bożego – mówią studenci Politechniki Białostockiej.

Z okazji Świąt Wielkanocnych rektor Politechniki Białostockiej składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i nadziei dla studentów, pracowników uczelni, społeczności Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, a także absolwentom oraz przyjaciołom Politechniki Białostockiej.

– Podlasie, nasza mała ojczyzna, wiosną budzi się do życia, ukazując swoje niezwykłe piękno. Niech i w Państwa sercach zagości odrodzenie – pełne optymizmu, wiary w przyszłość i siły do pokonywania wszelkich przeszkód. Korzystajmy z inspiracji, jakie wnoszą nasi przyjaciele i społeczność akademicka. Niech Wielkanoc będzie czasem odpoczynku w gronie najbliższych, refleksji i radosnego świętowania – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Przerwa Wielkanocna w Politechnice Białostockiej potrwa do wtorku (22.04). Od środy (23.04) kampus uczelni ponownie wypełnią studenci zwarci i gotowi do kontynuowania nauki. (hk)

Relacja Hanny Kość: