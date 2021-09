Bobrowniki. Białoruskie papierosy w skrytkach samochodów

Wrzesień 3, 2021

Funkcjonariusze KAS z przejścia granicznego w Bobrownikach udaremnili przemyt 35 tys. sztuk papierosów. Kontrabandę ujawniono w 10 skontrolowanych samochodach wjeżdżających od strony Białorusi.

– Funkcjonariusze KAS z przejścia granicznego w Bobrownikach szczegółowo skontrolowali 10 samochodów osobowych na białoruskich numerach rejestracyjnych, które próbowały wjechać do Polski. Z analiz mundurowych wynikało, że ich kierowcy mogą próbować przemycać do naszego kraju papierosy. Ustalenia funkcjonariuszy potwierdziły się. We wszystkich 10 wytypowanych do kontroli pojazdach przemycana była tytoniowa kontrabanda – łącznie 35 tys. szt. papierosów. Paczki z białoruską akcyzą ukryte były m.in. w silnikach, układach dolotowych, podłogach oraz nadkolach samochodów – informuje st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Wartość rynkowa zabezpieczonej kontrabandy to ponad 26 tys. złotych.

10 przemytników zostało ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę blisko 50 tys. złotych. Dodatkowo dwaj przemytnicy dostali zakaz wjazdu do Polski – jeden na rok, drugi na dwa lata. (mt)