Przemyt 50 tys. paczek białoruskich papierosów w pietruszce zatrzymany w Budzisku

27 listopada, 2025

źródło: Podlaska KAS

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udaremniła przemyt prawie 50 tysięcy paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Kontrabanda była ukryta w drewnianych spodach skrzynek z natką pietruszki w gruzińskiej ciężarówce, która próbowała wjechać do Polski przez Budzisko, przy polsko-litewskiej granicy.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku zatrzymali pojazd do kontroli i poddali go szczegółowej rewizji oraz prześwietleniu skanerem RTG. W akcji brała udział Hera, pies służbowy rasy owczarek belgijski, wyszkolony w wykrywaniu wyrobów tytoniowych.

Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonych papierosów wynosi ponad 850 tys. zł. Kierowca ciężarówki, 40-letni obywatel Azerbejdżanu, usłyszał zarzuty z kodeksu karnego skarbowego i stanie przed sądem. Za przemyt grozi mu kara grzywny lub nawet do 5 lat pozbawienia wolności.