Home Wiadomości Przemyt 50 tys. paczek białoruskich papierosów w pietruszce zatrzymany w Budzisku

Wiadomości

27 listopada, 2025

Przemyt 50 tys. paczek białoruskich papierosów w pietruszce zatrzymany w Budzisku

podlaska kas papieroski pietrucha źródło: Podlaska KAS
Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udaremniła przemyt prawie 50 tysięcy paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Kontrabanda była ukryta w drewnianych spodach skrzynek z natką pietruszki w gruzińskiej ciężarówce, która próbowała wjechać do Polski przez Budzisko, przy polsko-litewskiej granicy.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku zatrzymali pojazd do kontroli i poddali go szczegółowej rewizji oraz prześwietleniu skanerem RTG. W akcji brała udział Hera, pies służbowy rasy owczarek belgijski, wyszkolony w wykrywaniu wyrobów tytoniowych.

Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonych papierosów wynosi ponad 850 tys. zł. Kierowca ciężarówki, 40-letni obywatel Azerbejdżanu, usłyszał zarzuty z kodeksu karnego skarbowego i stanie przed sądem. Za przemyt grozi mu kara grzywny lub nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

 

Najnowsze wiadomości
Piłkarze cieszą się na boisku.
Jagiellonia podejmuje fiński ... więcej
podlaska kas papieroski pietrucha
Przemyt 50 tys. paczek białor ... więcej
Piotr Domalewski, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Piotr Domalewski nakręcił fi ... więcej
Warsztaty pisania CV na Polite ... więcej
Studenci i uczniowie sprawdzal ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.