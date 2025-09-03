Home Wiadomości Przemyt 20 tys. paczek papierosów udaremniony przez podlaską KAS

3 września, 2025

Przemyt 20 tys. paczek papierosów udaremniony przez podlaską KAS

Celnik otwiera kartony z kontrabandą Zarekwirowane papierosy źródło Krajowa Administracja Skarbowa
Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) po raz kolejny wykazała się skutecznością w walce z nielegalnym handlem. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Budziska udaremnili przemyt ponad 20 tys. paczek białoruskich papierosów o szacunkowej wartości rynkowej blisko 350 tys. zł. Kontrabanda została wykryta podczas kontroli dostawczego auta na drodze krajowej nr 16, w pobliżu polsko-litewskiej granicy w Ogrodnikach.

 

Ukryte w styropianowych skrzynkach
Kontrola przeprowadzona przez mundurowych ujawniła, że 40-letni kierowca z Białorusi, który zadeklarował przewóz pustych opakowań na ryby, próbował przemycić nielegalny towar. W styropianowych skrzynkach, zamiast zgłoszonego ładunku, znajdowało się ponad 20 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Kluczową rolę w wykryciu kontrabandy odegrał pies służbowy Hera, wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych.
 
Konsekwencje dla przemytnika
Wobec kierowcy wszczęto postępowanie karne skarbowe. Zabezpieczono zarówno nielegalny towar, jak i pojazd użyty do przemytu. Białorusin usłyszał zarzuty, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.
 
Walka z nielegalnym handlem
Działania podlaskiej KAS to kolejny przykład skutecznej walki z przemytem na wschodniej granicy Polski. Służba Celno-Skarbowa regularnie przeprowadza kontrole, które mają na celu ograniczenie napływu nielegalnych wyrobów tytoniowych na polski rynek. Takie akcje nie tylko chronią legalny handel, ale także przyczyniają się do zmniejszenia strat Skarbu Państwa wynikających z unikania podatków i akcyzy.
(pc)
