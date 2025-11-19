Home Wiadomości Przemycali 21 tysięcy litrów podrobionego detergentu. Transport zatrzymany w Budzisku

Wiadomości

19 listopada, 2025

Przemycali 21 tysięcy litrów podrobionego detergentu. Transport zatrzymany w Budzisku

Funkcjonariusz KAS w czerwonych rękawicach ogląda pięciolitrową butelkę detergentu wyjętą z kartonu podczas kontroli transportu podejrzanego o przewóz podrobionych płynów do prania. Funkcjonariusz Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej sprawdza jedną z butelek podrobionego detergentu zabezpieczonego podczas kontroli ciężarówki na trasie S61 w Budzisku.
Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa przejęła ogromny transport podrobionych detergentów. Na trasie S61 w Budzisku funkcjonariusze zatrzymali ciężarówkę wiozącą z Polski na Litwę 29 palet płynu do prania, oznaczonego znakami znanej marki. Łącznie przewożono prawie 4,2 tysiąca pięciolitrowych butelek, co daje blisko 21 tysięcy litrów produktu. Wartość rynkową towaru oszacowano na około 270 tysięcy złotych.

Podejrzenia mundurowych wzbudziła jakość opakowań i oznaczeń. Po szczegółowej analizie ładunku przedstawiciel właściciela praw do zastrzeżonych znaków towarowych potwierdził, że cały towar to podróbki – i złożył wniosek o ściganie sprawców.

– Dwadzieścia dziewięć palet z płynem do prania było oznaczonych znakiem towarowym znanej marki. Podczas sprawdzania ładunku mundurowi nabrali podejrzeń co do autentyczności przewożonego towaru – mówi kom. Maciej Czarnecki z Podlaskiej KAS.

Kierowca został przesłuchany. Sprawę prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy. Teraz śledczy ustalają źródło pochodzenia ładunku oraz osoby odpowiedzialne za zorganizowanie transportu.

Za bezprawne oznaczanie produktów chronionymi znakami towarowymi grozi do 5 lat więzienia.

(red.)

Najnowsze wiadomości
gen. Wiesław Kukuła
Operacja „Horyzont” – Wo ... więcej
Podróże z Erasmusem na Cyprz ... więcej
Zbliżenie na przezroczysty worek strunowy wypełniony starymi nabojami pistoletowymi zabezpieczonymi przez służby podczas interwencji na jarmarku staroci w Kiermusach.
Ponad 220 sztuk nielegalnej am ... więcej
Funkcjonariusz KAS w czerwonych rękawicach ogląda pięciolitrową butelkę detergentu wyjętą z kartonu podczas kontroli transportu podejrzanego o przewóz podrobionych płynów do prania.
Przemycali 21 tysięcy litrów ... więcej
Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej patrolują nocą tory kolejowe z latarkami, stojąc na mostowej konstrukcji; w tle widoczne słupy trakcyjne i ciemne niebo.
Żołnierze 1. Podlaskiej Bryg ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.