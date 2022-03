Przejście pod torami zastąpi kładki przy dworcu PKP w Białymstoku

Marzec 22, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Nowe przejście pod torami – wyposażone w windy i ruchome schody – zastąpi kładki przy dworcu PKP w Białymstoku. W poniedziałek (21.03) miał się rozpocząć demontaż pierwszej z kładek nad torami. Ale jeszcze we wtorek w południe obie kładki – w kierunku dworca PKS i w kierunku ul. Św. Rocha – były udostępnione pieszym.

– W kwestii demontażu na razie nic się nie dzieje i nie wiadomo, kiedy kładka będzie zamknięta. Na razie jest pozbawiona oświetlenia – mówili w południe pracownicy z firmy elektrycznej, demontujący oświetlenie na kładce.

Stacja Białystok się zmienia. Kładki nad torami będą zdemontowane. Jako pierwsza – ta miedzy dworcem PKP a PKS – informuje Tomasz Łotowski, rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

Rozbiórka konstrukcji jest niezbędna ze względu na kolejny etap prac na stacji w Białymstoku i planowane roboty torowe. Dojście do czynnych peronów nr 3 i 4 będzie zapewnione z obu stron stacji przez drugą kładkę (w pobliżu ul. św. Rocha). Od strony budynku dworca kolejowego można też wejść na perony przejściem w poziomie szyn. Taka organizacja ruchu, wg PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zapewni podróżnym dostęp do pociągów, a wykonawcy kontynuowanie prac.

Białostoczanie i przyjezdni przyznają, że wejście na schody kładki to ciężkie wyzwanie. I dla osób starszych, ale i dla młodszych: z bagażem, wózkami i rowerami.

– Demontaż starej kładki i budowa nowych przejść to dobry pomysł. Teraz jest ciężko, zwłaszcza osobom starszym wchodzić na górę po schodach – mówi młody chłopak. Inna dziewczyna dodaje: – Mi jest trochę ciężko, a jestem młoda, więc starsi ludzie wchodząc bardzo się męczą – przyznaje zziajana. Starsze panie od lat korzystają z kładki i jak twierdzą, przyzwyczaiły się do pokonywania licznych i wysokich schodów. – Jest ciężko, ale trzeba na środku odpocząć i iść dalej – doradzają.

Wszyscy ci, którzy muszą wnieść ciężkie bagaże, wózek czy rower wiedzą, jak jest trudno. – Ciężko z rowerem wejść na kładkę. Jeżeli będzie zamiast kładki coś lepszego, to będzie lżej – cieszy się cyklistka z Białegostoku.

Projekt modernizacji stacji w Białymstoku zakłada budowę tunelu od budynku dworca na perony i drugą stronę torów. Dla podróżnych, szczególnie osób o ograniczonej możliwości poruszania się, łatwy dostęp umożliwią windy i schody ruchome. W tunelu znajdzie się również oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących.

Ponad to na odcinku Czyżew – Białystok zaplanowano łącznie budowę 14 bezpiecznych przejść pod torami. Zaawansowane są budowy w Czyżewie, Szepietowie oraz w pobliżu osiedla Zielone Wzgórza w Białymstoku.

Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Wartość inwestycji to prawie 3,4 mld złotych, a jej zakończenie planowane jest na 2023 r. Realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacja podlaskiego odcinka linii Rail Baltica jest współfinansowana ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”. (at)