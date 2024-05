Przejście pieszo-rowerowe pod torami PKP w Białymstoku jest już gotowe

8 maja, 2024

Fot. UM Białystok Fot. UM Białystok

Zakończyła się budowa pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP w Białymstoku. Inwestycja została zrealizowana jako ostatni etap projektu „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku”.

Podstawowym celem tego przedsięwzięcia było bezkolizyjne połączenie ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa z ul. Św. Rocha i centrum przesiadkowym przy dworcu PKP i PKS dla ruchu pieszego i rowerowego.

– To przedsięwzięcie przynosi korzyść wszystkim użytkownikom dróg oraz transportu zbiorowego w mieście. Dotyczy to zarówno mieszkańców, osób dojeżdżających do Białegostoku z gmin ościennych, turystów oraz osób czasowo przebywających w mieście – podkreśla zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. – Mamy nadzieję, że przyczyni się też do promocji komunikacji miejskiej jako środka transportu w codziennych dojazdach do pracy i szkoły, a tym samym doprowadzi do spadku natężenia ruchu samochodowego, co z kolei poprawi jakość życia i zdrowia naszych mieszkańców.

Przejście podziemne ma ok. 164 m długości, 8 m szerokości i 3 m wysokości. Jego budowa kończy realizację projektu 'Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku’. Jego całkowita wartość wyniosła ponad 210 mln zł. 85% tej kwoty stanowiło dofinansowanie z UE. (jł)