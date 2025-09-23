Home Wiadomości Przejścia graniczne z Białorusią ponownie otwarte – decyzja rządu po manewrach Zapad 2025

23 września, 2025

Przejścia graniczne z Białorusią ponownie otwarte – decyzja rządu po manewrach Zapad 2025

Słupek graniczny źródło: MSWiA
W nocy z 24 na 25 września 2025 roku przejścia graniczne z Białorusią zostaną ponownie otwarte. Rząd zdecydował o ich uruchomieniu po zakończeniu rosyjsko-białoruskich manewrów wojskowych Zapad 2025, które były powodem wcześniejszego zamknięcia granicy.

 

Zamknięcie granicy z Białorusią we wrześniu 2025

Granica polsko-białoruska została zamknięta w nocy z 11 na 12 września 2025 roku. Decyzję podjęto w związku z ćwiczeniami wojskowymi Zapad 2025, które zwiększały ryzyko destabilizacji przy wschodniej granicy Polski. Ograniczenia obejmowały zarówno ruch drogowy, jak i kolejowy, w obu kierunkach – wjazdu do Polski i wyjazdu na Białoruś.

Które przejścia graniczne zostaną otwarte?

Na granicy z Białorusią funkcjonuje sześć przejść drogowych i trzy kolejowe. Po dwóch tygodniach przerwy otwarte zostaną:

  • Terespol (DK2) – przejście drogowe dla ruchu osobowego,

  • Kukuryki (DK68) – przejście drogowe dla transportu towarowego,

  • Kuźnica Białostocka – Grodno – kolejowe przejście towarowe,

  • Siemianówka – Swisłocz – kolejowe przejście towarowe,

  • Terespol – Brześć – kolejowe przejście towarowe.

Cztery inne drogowe przejścia graniczne – w Sławatyczach, Połowcach, Bobrownikach i Kuźnicy (DK19) – pozostaną zamknięte do odwołania.

Decyzja rządu i perspektywy bezpieczeństwa

Otwarcie granicy to efekt zmniejszenia zagrożenia po zakończeniu manewrów wojskowych. Rząd wskazuje także na znaczenie gospodarcze tej decyzji, szczególnie dla polskich przewoźników drogowych oraz spółki PKP Cargo. Jednocześnie utrzymana zostaje możliwość ponownego zamknięcia przejść granicznych w przypadku wzrostu napięcia lub agresywnych działań ze strony wschodnich sąsiadów.

Skutki dla transportu i mieszkańców regionu

Decyzja o ponownym otwarciu przejść granicznych oznacza odblokowanie ważnych szlaków komunikacyjnych i logistycznych. Ułatwi to działalność branży transportowej, handel transgraniczny oraz codzienne funkcjonowanie mieszkańców terenów przygranicznych.

