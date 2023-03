Przegląd filmów oscarowych w Kinie Forum na chwilę przed wielka galą w Dolby Theatre w Los Angeles

10 marca, 2023

Kadr z filmu „IO" Jerzego Skolimowskiego, źródło: mat. dystrybutora

Przed nami najważniejsza noc w świecie filmu. Gala wręczenia Oscarów odbędzie się już w nocy z 12 na 13 marca. Na chwilę przed tym wydarzeniem Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza swoich widzów na pokazy filmów oscarowych.

W kategorii „Najlepszy film międzynarodowy” o statuetkę powalczy polski film „IO” w reżyserii Jerzego Skolimowskiego i z tej okazji już w sobotę (11.03) o 14:00 będzie można go zobaczyć w kinie Forum. Ale nie tylko….

Historia „IO” za sprawą niezwykłego zwierzęcego bohatera wykracza poza ludzką perspektywę, ale to przede wszystkim film głęboko humanistyczny – manifest w obronie tego, co pozostało w nas niewinne. Podróż, w jaką zabiera nas Skolimowski, wiedzie przez całą Europę: od cyrku przez stadiony i parkingi dla tirów, po pałace. Od głupoty, przez przemoc, po przebłyski dobra i solidarności. Ten portret zbiorowy, który jednak nie traci z oczu pojedynczej mrówki, łączy realistyczne i wizjonerskie, przyziemne i metafizyczne, krytyczne i empatyczne. Swoim rozmachem przypomina najwspanialsze obrazy Hieronima Boschai Pietera Bruegla.

Zanurzony w tradycji, śmiało eksplorujący jednak nowe ścieżki kina, film Skolimowskiego jest kolejnym, przy którym polski reżyser współpracował z legendarnym producentem, Jeremym Thomasem (jego filmografia obejmuje choćby „Wrzask”, „Ostatniego cesarza”, „Pod osłoną nieba”, „Nagi lunch”, „Tylko kochankowie przeżyją”). Za ekspresyjną, kreacyjną stronę „IO” odpowiadają operator Michał Dymek i wybitna montażystka, Agnieszka Glińska. Monumentalną, uwznioślającą każdy oddech osiołka muzykę skomponował Paweł Mykietyn, a w podróży towarzyszą bohaterowi m.in. Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz i Isabelle Huppert.

– Rozdanie statuetek Oscarów już w najbliższy poniedziałek, chcemy więc naszych widzów trochę na to przygotować, na tyle na ile jesteśmy w stanie. Poza dwoma pokazami pełnych metraży, które walczą o statuetki, tj. „IO” Jerzego Skolimowskiego i 12 marca o 13:00 zagramy jeszcze rozszerzoną wersję filmu „Wszystko wszędzie naraz” z niepublikowanymi wcześniej scenami, to nie mogło u nas zabraknąć także przeglądu krótkich metraży, które o statuetki powalczą – mówi Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Wersja rozszerzona filmu „Wszystko wszędzie naraz” ma wstęp od reżyserów oraz wybrane przez nich materiały making of na koniec filmu. Materiały nie są dostępne nigdzie indziej.

Evelyn Wang (Michelle Yeoh), borykająca się z trudami codzienności mama w średnim wieku, natrafia na klucz do „multiwersum”: sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej po uznaną szefową kuchni Teppanyaki. Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę.

Dzięki niesamowitym scenom sztuk walki, lekkiemu humorowi w stylu pop oraz przyprawiającym o bicie serca emocjom, Wszystko wszędzie naraz to epicki i porywający film, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliście. Obietnica dana w tytule spełnia się tutaj w 100%, a reżyserski duet udowadnia, że o multiwersum można opowiadać w fascynujący sposób i otrzymać za to jedenaście nominacji do Oscara – wszechstronność kategorii (m.in. dla najlepszego filmu, za najlepszy scenariusz, reżyserię i dla aktorów) pokazuje, że na brawa zasługuje każdy aspekt filmu.

W sobotę (11.03) o 16.00 w Kinie Forum pokazane zostaną Krótkometrażowe Filmy Aktorskie, a w niedzielę (12.03) o 16.00 – Krótkometrażowe Filmy Animowane.

Przebieg 95. już gali wręczenia Oscarów w Polsce będzie można śledzić od ok. godz. 2:00 w nocy. Na czerwonym dywanie w Dolby Theatre w Los Angeles pojawi się plejada gwiazd światowego formatu. (mt)

Krótkometrażowe Filmy Aktorskie Nominowane do Oscara 2023 (114′)

11 marca 2023, godz. 16:00

Kino Forum, ul. Legionowa 5

O filmach opowiada Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury:

Pięć fabularnych krótkich metraży z różnych zakątków świata. Spotkanie dwóch zjednoczonych po latach rozłąki braci na farmie w Irlandii Północnej, poszukiwania zaginionej siostry z tajemniczym krajobrazem Grenlandii w tle, przygody zbuntowanych dziewcząt w surowych murach włoskiej szkoły z internatem, zaskakujący zwrot akcji podczas podróży tramwajem w środku norweskiej nocy i wieczór na lotnisku w Luksemburgu, który zmieni na zawsze życie bohaterki z Iranu.

Program pokazu:

Irlandzkie pożegnanie (An Irish Goodbye) / reż. Tom Berkeley, Ross White / Irlandia / 2022 / 23’

Ivalu / reż. Anders Walter / Dania / 2022 / 16’

Uczniaki (The Pupils) / reż. Alice Rohrwacher / Włochy, USA / 2022 / 37’

Nocna jazda (Night Ride) / reż. Eirik Tveiten / Norwegia / 2020 / 15’

Czerwona walizka (The Red Suitcase) / reż. Cyrus Neshvad / Luksemburg / 2022 / 17’

Opisy filmów:



Irlandzkie pożegnanie (An Irish Goodbye) / reż. Tom Berkeley, Ross White / Irlandia / 2022 / 23’

Po wielu latach rozłąki, drogi dwóch braci krzyżują się ponownie na rodzinnej farmie w Irlandii Północnej, gdzie przybywają na pogrzeb przedwcześnie zmarłej matki (w tej roli Michelle Fairley znana szerszej publiczności z roli Catelyn Stark w serialu Gra o Tron). Spotkanie przybiera nieoczekiwany obrót, gdy stają przed zadaniem zrealizowania listy rzeczy do załatwienia pozostawioną przez zmarłą rodzicielkę.



Ivalu / reż. Anders Walter / Dania / 2022 / 16

Ivalu zniknęła. Jej młodsza siostra nie mogąc liczyć na pomoc ojca, desperacko próbuje odnaleźć Ivalu na własną rękę, ale rozległa przyroda Grenlandii skrywa wiele tajemnic…



Uczniaki (The Pupils) / reż. Alice Rohrwacher / Włochy, USA / 2022 / 37’

Scenarzystka i reżyserka Alice Rohrwacher (laureatka Europejskiej Nagrody Filmowej za pełnometrażowy film Szczęśliwy Lazzaro) oraz nagrodzony Oscarem reżyser Alfonso Cuarón (tu w roli producenta) łączą siły by opowiedzieć historię niewinności, chciwości i fantazji. Film o pragnieniach, oddaniu, wolności i anarchii, która kiełkuje w umysłach dziewcząt – podopiecznych surowej katolickiej szkoły z internatem w okresie świąt Bożego Narodzenia.



Nocna jazda (Night Ride) / reż. Eirik Tveiten / Norwegia / 2020 / 15’

Chłodna grudniowa noc. Ebba jak co wieczór czeka na tramwaj, gdy nieoczekiwany splot zdarzeń zmienia bieg pozornie zwyczajnego powrotu do domu.



Czerwona walizka (The Red Suitcase) / reż. Cyrus Neshvad / Luksemburg / 2022 / 17’

Późny wieczór na lotnisku w Luksemburgu. 16-letnia Iranka celowo zwleka z przejściem przez bramki bezpieczeństwa, by w końcu podjąć decyzję, która może zmienić jej życie na zawsze.

Krótkometrażowe Filmy Animowane Nominowane do Oscara 2023 (96′)

12 marca 2023, godz. 16:00

Kino Forum, ul. Legionowa 5

O filmach opowiada Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury:

Nietuzinkowy zestaw bohaterów i ich przygody – każda namalowana inną animowaną kreską. Podróż chłopca i jego zwierzęcych kompanów w poszukiwaniu przeznaczenia, niesamowita historia przetrwania pewnego brytyjskiego marynarza, codzienne wędrówki ojca i syna po stromych norweskich klifach, losy zbuntowanej 15-latki u progu dojrzewania w Ameryce lat 90. i spotkanie szarego pracownika ze wszechwiedzącym strusiem.

Program pokazu:

Chłopiec, kret, lis i koń (The Boy, the Mole, the Fox and the Horse) / reż. Peter Baynton, Charlie Mackesy / Wielka Brytania / 2022 / 35’

Latający żeglarz (The Flying Sailor) / reż. Amanda Forbis, Wendy Tilby / Kanada / 2022 / 7’

Handlarze lodu (Ice Merchants) / reż. Joao Gonzalez / Portugalia, Francja / 2022 / 14’

Rok siusiaków (My Year of Dicks) / reż. Sara Gunnarsdóttir / USA / 2022 / 25’

Struś powiedział mi, że świat nie istnieje i chyba mu wierzę (An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It) / reż. Lachlan Pendragon / Australia / 2022 / 11’

Opisy filmów:



Chłopiec, kret, lis i koń (The Boy, the Mole, the Fox and the Horse) / reż. Peter Baynton, Charlie Mackesy / Wielka Brytania / 2022 / 35’

Opowieść o nietypowej więzi między czterema przyjaciółmi, którzy odkrywają znaczenie życzliwości, przyjaźni, odwagi i nadziei podczas wspólnej podróży w poszukiwaniu domu jednego z nich. Adaptacja znanej książki o tym samym tytule ożywa na ekranie dzięki tradycyjnej, ręcznie rysowanej animacji dla widzów w każdym wieku.



Latający marynarz (The Flying Sailor) / reż. Amanda Forbis, Wendy Tilby / Kanada / 2022 / 7’

W 1917 roku, w porcie Halifax w Wielkiej Brytanii, przypadkowa kolizja dwóch okrętów powoduje ogromną eksplozję. Film śledzi relację jednego z cudownie ocalałych z katastrofy marynarzy, który wyrzucony w powietrze przeleciał odległość dwóch kilometrów, zanim wylądował bez szwanku, ale za to zupełnie pozbawiony ubrań, na pobliskim wzgórzu.



Handlarze lodu (Ice Merchants) / reż. João Gonzalez / Portugalia, Francja / 2022 / 14’

Każdego dnia ojciec i syn skaczą ze spadochronem z przyprawiającego o zawrót głowy klifu, aby udać się do wioski leżącej u jego stóp, gdzie sprzedają własnoręcznie wytwarzany przez siebie lód.



Rok siusiaków (My Year of Dicks) / reż. Sara Gunnarsdóttir / USA / 2022 / 25’

Przedmieścia amerykańskiego Houston na początku lat 90. Obdarzona bujną wyobraźnią 15-latka jest zdeterminowana, by stracić dziewictwo, ale każdy napotkany chłopak okazuje się być jednym wielkim rozczarowaniem. Urocza, animowana, retro-romantyczna komedia to kobiece spojrzenie na seksualne przebudzenie i adaptacja autentycznych wspomnień reżyserki z okresu dojrzewania.



Struś powiedział mi, że świat nie istnieje i chyba mu wierzę (An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It) / reż. Lachlan Pendragon / Australia / 2022 / 11’

Młody telemarketer spotyka gadającego strusia, który mówi mu, że świat wokół nich to tak naprawdę specjalnie zaprojektowana animacja… Bohater postanawia przekonać kolegów o swoim porażającym odkryciu.

