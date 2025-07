Przedwczesne kończenie studiów – jak temu przeciwdziałać zajmie się Politechnika Białostocka

3 lipca, 2025

Studenci Politechniki Białostockiej, fot. Maciej Gierdojć Juraha

Wiele uczelni w Polsce spotyka się ze zjawiskiem przedwczesnego kończenia studiów przez studentów, czyli tak zwanym „drop-outem”. Na tym, jak temu zjawisku przeciwdziałać, skupi się Politechnika Białostocka.

Uczelnia otrzymała 4,5 mln złotych dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na realizację projektu pn. „WINGS PB – Wsparcie, Integracja, Nauka, Gwarancja Sukcesu z PB”. Zakres działań projektowych opracowano na podstawie ankiety, w której wzięło udział ponad 850 studentów i 160 pracowników Politechniki Białostockiej. Odpowiedzi pozwoliły zdiagnozować kluczowe przyczyny rezygnacji ze studiów oraz określić możliwe środki zaradcze.

– Często studenci spotykają się z takim problemem przytłoczenia. Przeskok pomiędzy szkołą średnią a uczelnią wyższą powoduje, że materiał do opanowania może budzić obawy, dlatego też między innymi zaplanowaliśmy cykl prawie 6 tysięcy godzin zajęć wyrównawczych, czy to będzie matematyka, fizyka, czy rysunek techniczny, czy programowanie to są tylko przykłady tych zajęć, które będziemy wprowadzać w ramach naszego projektu – mówi Daniel Puch, kierownik Biura Rozwoju i Programów Międzynarodowych Politechniki Białostockiej.

Poza kwestiami dydaktycznymi, ważnym aspektem jest również integracja studentów i spotkania w podlaskich przedsiębiorstwami. Zaplanowano 79 wydarzeń integracyjnych i 40 spotkań z pracodawcami. – Te zajęcia integracyjne, czy nawet dni otwarte na wydziałach, żeby ten student pierwszego roku mógł sprawdzić, porozmawiać z kolegami ze starszego roku, z naukowcami, z dydaktykami, z przedsiębiorcami, żeby opowiedzieli mu, że ten kierunek, który został przez niego wybrany, że ta ścieżka zawodowa ma rację bytu. To będą takie wydarzenia, jak chociażby kawka z profesorem, czy science cafe – dodaje Daniel Puch.

Ponadto w projekcie WINGS PB kadra akademicka będzie podnosiła swoje kompetencje dydaktyczne i miękkie. Najważniejsze oczekiwane rezultaty projektu to: spadek liczby studentów pierwszego stopnia rezygnujących z nauki o 12 punktów procentowych oraz spadek liczby studentów rozważających przerwanie studiów o 30 punktów procentowych. (hk)

