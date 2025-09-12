Przedsiębiorczość dla najmłodszych – trwają zapisy na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

12 września, 2025

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy na WIZ PB, fot. Tomasz Trochimczuk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy na WIZ PB, fot. Tomasz Trochimczuk

Z czego bierze się wzrost gospodarczy, kim jest anioł biznesu czy jak buduje się firmę od zera? To tylko cześć tematów, które będą poruszane Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym. Bezpłatne zajęcia dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych rozpoczną się pod koniec października, ale już rozpoczęła się rekrutacja.

Zdaniem dr Beaty Madras-Kobus z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej dzieci i młodzież warto uczyć podstaw przedsiębiorczości.

– Chcemy, żeby dzieci już miały pojęcie o tym, jak to wygląda, że to nie jest jakoś bardzo skomplikowane, że najpierw trzeba mieć pomysł na przedsiębiorstwo, następnie trzeba zgromadzić środki, więc to są takie umiejętności z podstaw przedsiębiorczości. Wydaje się, że każdy człowiek w dzisiejszych czasach powinien mieć taką świadomość – mówi dr Beaty Madras-Kobus.

Podczas zajęć dla dzieci, ich rodzice i opiekunowie również będą zdobywać wiedzę ekonomiczną, ale nie tylko. – Mamy tematy ekonomiczne takie jak inwestycje, jak oszczędzanie na emeryturę, czyli wybór odpowiedniej strategii, ale są też tematy związane z psychologią, z rozwojem dziecka, co jest też bardzo ciekawe i potrzebne – dodaje dr Beaty Madras-Kobus.

Zapisy na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy są na stronie internetowej Politechniki Białostockiej. Pierwszy zajęcia będą 31 października i zaplanowano 6 zjazdów, które będą się odbywały w piątkowe popołudnia na Wydziale Inżynierii Zarządzania. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr Beatą Madras-Kobus z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej: