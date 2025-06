Przedsiębiorcy z gmin sąsiadujących z Białorusią mogą liczyć na dodatkowe wsparcie

25 czerwca, 2025

Źródło: UMWP Źródło: UMWP

„Pożyczka dla strefy buforowej” – to nowy program skierowany do przedsiębiorców z gmin przygranicznych i agencji celnych z całego województwa podlaskiego. Program będzie skierowany do przedsiębiorstw działających na terenie sześciu gmin graniczących z Białorusią.

Całkowita pula w pierwszej transzy wynosi 30 mln zł.

– To będzie specjalny program wsparcia gmin przygranicznych. Te gminy potrzebują wsparcia rozwojowego i solidarnego wsparcia całej Polski. Nabory zostaną otwarte w lipcu. W pierwszej transzy to jest 30 milionów na kredyty preferencyjne – mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

Wysokość kredytu z zerowym oprocentowaniem wynosi do miliona złotych na przedsiębiorcę, okres spłaty to do 8 lat i możliwe będzie umorzenie do 30% kapitału. Nabór w pierwszej transzy rozpocznie się 15 lipca. Operatorem jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. (hk)