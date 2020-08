Przedsiębiorcy mogą zdobyć dotacje na zwiększenie bezpieczeństwa pracy

Sierpień 17, 2020

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Nawet pół miliona złotych dotacji mogą uzyskać podlascy przedsiębiorcy na poprawę bezpieczeństwa pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o dofinansowanie. Na konkurs przeznaczono łącznie 50 mln zł. To, ile pieniędzy może otrzymać dana firma, zależy od wartości zgłoszonego projektu oraz liczby osób, za które opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

– Najmniejsze podmioty, tj. zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą zyskać dofinansowanie w wysokości 90% szacowanej wartości projektu. Wsparcie z ZUS może w tym wypadku wynieść 140 tys. zł. Wraz ze wzrostem liczby ubezpieczonych udział procentowy dofinansowania maleje, przy czym dla największych przedsiębiorstw wynosi 20% inwestycji. Maksymalna kwota, o którą mogą się starać, wzrasta jednak wtedy aż do 500 tys. zł – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dokumenty można składać do 31 sierpnia. (ea/mc)