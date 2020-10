Przedsiębiorcy mają ostatnich kilka dni, aby skorzystać z niepłacenia składek

Październik 28, 2020

źródło: ZUS w Białymstoku

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień powinni pamiętać, że najpóźniej do końca października powinni przekazać do ZUS-u dokumenty rozliczeniowe za te miesiące.

Spóźnienie w tym przypadku uniemożliwi skorzystanie ze zwolnienia.

W ramach tarczy antykryzysowej 5.0 przedsiębiorcy mogą nie zapłacić składek za trzy ostatnie miesiące. Prawo do tej formy pomocy przysługuje osobom z sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw.

– Warunkiem otrzymania zwolnienia jest m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r., spadek przychodów z działalności, co najmniej o 75% w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z analogicznym miesiącem 2019 r. Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego, czy zostały opłacone składki za miesiące wskazane we wniosku – mówiła rzecznik ZUS-u w Białymstoku Katarzyna Krupicka.

Przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą nie tylko wnioskować o zwolnienie z opłacania składek. Mogą również wystąpić do ZUS-u o świadczenie postojowe. (ea/mc)