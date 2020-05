Przedsiębiorcy będą mogą się starać o bony „antywirusowe”. Nabór ruszy w połowie czerwca

Maj 28, 2020

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Przedsiębiorcy z Białegostoku i dziewięciu ościennych gmin wchodzących w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego będą mogli starać się o tzw. bony „antywirusowe”. Do podziału będzie około 6 mln złotych.

O przyznaniu dofinansowania zdecyduje wybrana w konkursie Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

– To będą granty do wysokości 100 tys. złotych dla poszczególnych przedsiębiorców. Tutaj dosyć ważny jest czas składania tych wniosków, dlatego że te firmy, które spełnią kryteria przedstawione w najbliższych dniach przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego będą otrzymywały pomoc aż do wyczerpania tj puli. Także kilkudziesięciu naszych przedsiębiorców otrzyma dofinansowanie, aby móc skutecznie walczyć z pandemią – mówi prezes zarządu stowarzyszenia BOF Tadeusz Truskolaski.

Wsparcie będą mogły otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Bon może zostać przeznaczony na dostosowanie prowadzonej działalności do funkcjonowania w czasie epidemii. Możliwy więc będzie zakup środków ochrony, maszyn i urządzeń czy oprogramowania.

Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać jeden grant. Projekt będzie realizowany od czerwca 2020 roku do końca stycznia 2022 roku.

W skład Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą: stolica województwa podlaskiego – miasto Białystok oraz 9 gmin należących do powiatu białostockiego, w tym gminy miejsko-wiejskie: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów oraz gminy wiejskie: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna. (mt/mc)