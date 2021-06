Przed nami fala upałów. Białostocka Straż Miejska startuje z kampanią „Nie zostawiaj dziecka w samochodzie”

Czerwiec 15, 2021

fot. Katarzyna Cichoń

Białostocka Straż Miejska rozpoczyna akcję informacyjną „Nie zostawiaj dziecka w samochodzie”. Specjalnie przygotowane plakaty mają pojawić się drzwiach klatek schodowych bloków.

Kampania ma dotrzeć do rodziców i uczulić ich, by nawet na chwilę nie zostawiali dziecka w zamkniętym aucie. Niewiele trzeba, aby doszło do tragedii.

– I nie wystarczy zaparkować auta w cieniu, bo położenie słońca może się zmienić. Nic nie da też uchylenie okna, czy pozostawienie wody do pica, gdy samochód zamienia się w piekarnik. Należy pamiętać, że temperatura we wnętrzu auta potrafi wzrosnąć o 20 stopni Celsjusza w ciągu 10 minut. A pozostawiony na słońcu samochód nagrzewa się nawet do temp. 90 stopni. Wystarczy zaledwie kilkanaście a nawet kilka minut, aby organizm dziecka przestał prawidłowo funkcjonować – informują strażnicy.

Prognozy pogody nie zostawiają złudzeń. Będzie gorąco, i to bardzo. Przez najbliższe dni temperatury mają wzrosnąć do około 30 stopni C.

Dlatego straż miejska apeluje o czujność. Kiedy zauważymy zamknięte w samochodzie dziecko lub zwierzę dzwońmy pod numer 986 lub 112.

Warto pamiętać, że w celu ratowania życia lub zdrowia zamkniętego w samochodzie dziecka lub zwierzęcia mamy prawo użyć wszelkich środków, aby wydostać poszkodowanych z auta – włącznie z wybiciem szyby. (mt)