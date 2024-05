Przed nami 24 edycja Juwenaliów Białystok

14 maja, 2024

Fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka Fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

Kayah, Wilki czy Dżem – to tylko niektórzy artyści, którzy wystąpią na tegorocznych Juwenaliach Białystok. W najbliższy piątek (17.05) i sobotę (18.05) kampus Politechniki Białostockiej zmieni się w miejsce wielkiego studenckiego święta.

W tym roku to 24. Juwenalia, ale po raz pierwszy tak duże.

– To zawsze było wielkie święto, zawsze przyciągało wiele osób ze społeczności akademickiej, ale nie tylko, bo to jest święto, które kiedyś, ale i dziś integruje całą społeczność akademicką, jak również społeczność miasta i regionu, jako że bez uczelni wyższych nie ma rozwoju miasta, bez Politechniki Białostockiej nie ma rozwoju regionu – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Świętujmy razem tę integrację, powrót wspaniałych juwenaliów. W tym roku oprócz sceny głównej, będzie również namiot disco, scena klubowa, a w sobotę namiot swojska nutka. To naprawdę oferta, która zaspokoi oczekiwania wszystkich chętnych, którzy chcą przybyć do nas w piątek i w sobotę wieczorem.

Juwenalia Białystok tradycyjnie rozpoczną się od parady studentów, która przejdzie ulicami miasta. To jedna z najbardziej kolorowych i roztańczonych parad, ponieważ studenci będą w niecodziennych makijażach, kreatywnych przebraniach i kostiumach. Początek w piątek (17.05) o 15:00 na placu przed Teatrem Dramatycznym. (hk)

Z prof. Martą Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, rozmawiała Hanna Kość: