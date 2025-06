Przed Konkursem Chopinowskim – recital młodych pianistów

13 czerwca, 2025

W ramach cyklu „Efekt Chopina”, realizowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 18 czerwca w Sali Koncertowej ZSM odbędzie się recital fortepianowy młodych artystów: Zuzanny Sejbuk i Krzysztofa Wiercińskiego – uczestników XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Młodzi artyści z wielkim potencjałem

Zuzanna Sejbuk i Krzysztof Wierciński to pianiści, których talent i dorobek artystyczny zostały już wielokrotnie docenione na prestiżowych konkursach krajowych i międzynarodowych. Oboje studiują na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w klasie prof. Joanny Ławrynowicz-Just i przygotowują się do udziału w XIX Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim.

Repertuar pełen emocji

Wieczór rozpocznie się występem Zuzanny Sejbuk, która zaprezentuje m.in. Balladę As-dur op. 47, pełne wirtuozerii Wariacje B-dur op. 2 na temat „Là ci darem la mano” oraz Etiudę gis-moll op. 25 nr 6. Po przerwie Krzysztof Wierciński wykona monumentalną Sonatę b-moll op. 35, a także Preludium cis-moll op. 45, Preludia op. 28 nr 19–24, Etiudę h-moll op. 25 nr 10 oraz dramatyczny Polonez fis-moll op. 44.

Chopin w interpretacjach przyszłych mistrzów

Recital to nie tylko okazja do wysłuchania arcydzieł Fryderyka Chopina, ale również możliwość spotkania z jego muzyką w wykonaniu artystów, których interpretacje już wkrótce będą oceniane przez międzynarodowe jury Konkursu. To wydarzenie wprowadza w atmosferę muzycznego święta, które w październiku ogarnie całą Warszawę. (hp)